Ce spune premierul Luca Niculescu despre ameninţările cu bombă care au afectat zeci de zboruri civile

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, referitor la valul de ameninţări cu bombă înregistrate în România şi în alte state europene, ce au vizat mai multe avioane, că instituţiile responsabile desfăşoară investigaţii şi colaborează cu partenerii europeni pentru a stabili cine se află în spatele acestora.

Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, dacă există indicii privind o acţiune coordonată sau suspiciuni că Rusia s-ar afla în spatele ameninţărilor, şeful Executivului a precizat că nu doreşte să avanseze ipoteze înainte de finalizarea anchetelor.

„Evident că este un motiv de preocupare atunci când vezi astfel de alerte. Din fericire, sunt doar alerte, adică niciuna nu a fost confirmată. Instituţiile responsabile lucrează. Suntem în contact cu colegii noştri europeni pentru că aţi văzut că s-a întâmplat în mai multe ţări. Iar în momentul în care vom avea rezultatele anchetei vă vom spune. Nu vreau să avansez ipoteze cât timp acestea sunt doar ipoteze”, a spus premierul, potrivit Agerpres.

Declaraţiile vin în contextul unui val de ameninţări false cu bombă care a afectat, în ultimele zile, zeci de zboruri şi aeroporturi europene, provocând devieri de aeronave, întârzieri şi verificări suplimentare de securitate.

Editor : B.P.