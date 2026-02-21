Live TV

Exclusiv Ce spune primarul Capitalei despre politizarea STB și miza reformării. Ciprian Ciucu: „Partidul meu nu e străin de acest lucru”

stb
Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti

Ciprian Ciucu a explicat, la emisiunea În Fața Ta, de la Digi24, care este miza reformării STB. Primarul general al Capitalei a explicat că această companie trebuie să continue să funcționeze, în contextul în care este cel mai mare angajator public, de stat, din România, cu circa 10.000 de oameni.

„Vorbim despre 10.000 de oameni, grosso modo, dintre care mai puțin de jumătate sunt șoferi, restul sunt diverși alți oameni, în special personal suport. Foarte mulți angajați de-a lungul timpului, susținuți de unul sau de altul, s-au făcut posturi pentru ei și nu că așa era funcțional normal pentru companie. Deci este o companie care are pierderi uriașe, care, culmea, nu este în subordinea primarului general”, a explicat Ciprian Ciucu.

Eu mă implic, pentru că dacă nu o fac eu nu are cine, dar pe lege ea este sub Consiliul General. Mai mult, i-a fost luată primăriei capacitatea de a delega și a monitoriza serviciul de transport public și a fost dată unei agenții de dezvoltare intercomunitară, un fel de autoritate de transport formată între București și Ilfov și care este controlată la nivel de AGA de 40 și ceva de primari din Ilfov și un primar din București, iar la nivel de consiliu director, chiar dacă noi plătim în această companie care oferă servicii și în Ilfov mult peste 90% din aceste servicii și care se traduc în sute de milioane de euro, noi am avea, să zicem, eu aș avea la nivel de consiliu director o majoritate de un om. Acest ADI însuși a crescut foarte mult, putea să funcționeze foarte bine cum a fost înființat la început, cu 40-50 de oameni, a ajuns la 200 de oameni”, a completat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a subliniat că este un ADI (n.r. Asociație de Dezvoltare Intercomunitară) puternic politizat, ca și compania, adăugând că „partidul meu nu este străin de acest lucru. Deci vreau ca să recunosc acest acest lucru pe față”.

Edilul a subliniat că vrea să înceapă cu această companie, tocmai pentru că a fost dominată de PNL și, astfel, dovedește că nu are „niciun fel de parti-pris”. „Vom ajunge și la celelalte companii”, a completat el.

Ciucu a explicat, cu referire la planul pentru STB, că el poate să pună presiune politică, în așa fel încât „ei să vină cu un set de măsuri ca să se eficientizeze compania. Aceste măsuri se iau o dată la nivelul ADI, pentru că sunt foarte multe costuri care se duc către Ilfov - undeva la 250 de milioane /an costă transportul din Ilfov. Nu zic că nu este necesar, dar s-a și exagerat foarte foarte mult. […]

Și o serie de măsuri trebuie să fie luată de către actualul management pentru că nu este străin de faptul că s-a ajuns aici. Nu numai ei sunt de vină, compania a fost politizată de la Gabriela Firea până astăzi. Și să vină cu un set de măsuri, să negocieze cu sindicatul și să scadă costul”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a subliniat că dacă nu se fac aceste lucruri, „alternativa este insolvența”. Întrebat ce oameni din PNL „au fost puși acolo”, ajungându-se la această situație, primarul general a răspuns: „Nu PNL-ul Ciucu-Bolojan”.

Sunt anumiți colegi care, în fine, au o altă viziune despre viitorul partidului nostru”, a completat Ciprian Ciucu.

Edilul a fost întrebat dacă atunci când vorbește despre problema ADI București-Ilfov și despre „celălalt PNL” se referă și la Huber Thuma, președinte al Consiliului Județean Ilfov și al PNL Ilfov.

„Pe partea de Ilfov este evident că domnul Thuma, în calitate de președinte al Consiliul Județean...”

Întrebat dacă a purtat vreo discuție cu Hubert Thuma, Ciprian Ciucu a evitat să dea un răspuns clar.

„Este vorba și de PNL București. Sunt niște discuții în interiorul partidului nostru […] Eu o singură dată, în urmă cu 4 ani, am recomandat pe cineva super calificat să facă parte din consiliul de administrație și-mi asum acest lucru, al acestei companii, care a fost dat afară. De ce? Pentru că spunea fix ce spun și eu acuma: eficientizare. [..] Deci chiar dacă este din partidul meu, eu am început cu această companie pentru că nu vreau să am parti-pris-uri și vreau ca demersurile pentru celelalte companii să fie legitime”, a spus Ciucu.

Citește și:

EXCLUSIV Ciucu: Am fost naiv să presupun că vechea majoritate din CGMB va merge înainte. Răspunsul PSD a fost extrem de agresiv, m-a uimit

VIDEO Ciucu propune majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din centrul Capitalei: Stau de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic

Editor : Ș.R.

