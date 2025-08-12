Live TV

Ce spune șeful Senatului despre tensiunile din Coaliție și pachetul de măsuri fiscale. Mircea Abrudean: „Încrâncenări şi supărări”

mircea abrudean
Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că România are nevoie în această perioadă de echilibru şi de stabilitate, nu de încrâncenări şi supărări. În opinia sa, deblocarea activităţii Coaliţiei de guvernare nu poate fi făcută decât prin dialog, anunță Agerpres.

Mircea Abrudean a fost întrebat ce va face PNL, în condiţiile în care liderul PSD a anunţat că nu mai participă la şedinţele coaliţiei până când nu va fi gata un anumit pachet de măsuri guvernamentale.

Eu cred că se poate lucra la pachetul 2 cu PSD la masă şi cu întreaga Coaliţie la masă, aşa cum a fost agreat de la început. PNL lucrează la acest pachet privind eliminarea privilegiilor. Este una din măsurile esenţiale pe care premierul Bolojan le-a promovat încă de la preluarea mandatului, prevăzute în programul de guvernare. Deci, nu văd o problemă aici sau vreo vreo lipsă de coagulare între priorităţile PSD şi ale PNL, având în vedere că PNL a venit cu eliminarea privilegiilor şi cu reducerea cheltuielilor statului încă de la început. Cred că este nevoie de dialog în continuare, iar PNL este deschis dialogului, cu siguranţă. Poate este nevoie de o comunicare mai bună în coaliţie, cu siguranţă lucrurile astea se pot regla pe parcurs şi cred că e nevoie, în primul rând, de echilibru şi de stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări, a declarat Abrudean.

Președintele Senatului a menţionat că nu există altă formulă de deblocare a discuţiilor din coaliţie decât prin dialog.

Pot exista discuţii, chiar dacă nu în mediul formal al coaliţiei, între liderii coaliţiei, între domnul Bolojan, domnul Grindeanu, alături de liderii USR şi UDMR, chiar dacă nu se întâlnesc în formatul oficial al şedinţelor săptămânale ale coaliţiei, care sunt şi ele esenţiale şi extrem de importante, în aşa fel încât să se reia acest cadru formal şi să se meargă înainte, pentru că România are nevoie de soluţii, nu de încrâncenări, a afirmat acesta.

Abrudean a precizat că nu se poate spune că în acest moment coaliţia este suspendată, pentru că ea funcţionează în Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile impuse de PSD pentru a reveni la şedinţele Coaliţiei: adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, dar și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny.

