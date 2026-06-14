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Ce spune „singurul bolojenist din PSD” despre nominalizarea lui Veștea: „Decizia are două ținte”

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Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Foto. Digi24
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Zamfir: Vom avea o discuție cu premierul desemnat

Primarul PSD al municipiul Buzău, demisionar din funcțiile de conducere din partid, susține că decizia desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier este de fapt planul PSD. Constantin Toma punctează că planul este de a menține PSD pe linia de plutire.

„Decizia este luată de PSD pentru stabilitatea PSD-ului, nu a țării. Acest lucru se întâmplă în acest moment pentru că această decizie are două ținte, distrugerea PNL și menținerea pe linia de plutire a PSD-ului. (...) Lumea a început să vadă unde e dreptate, acest om, această cruciadă a bunului simț începută în politica românească de Ilie Bolojan trebuie continută, dar nu prin trădări și nu printr-un președinte care îi datorează foarte multe lui Ilie Bolojan”, a declarat Constantin Toma la Digi24.

Edilul din municipiul Buzău susține că PSD ar sta prost în sondaje, iar partidul ar fi pierdut foarte mult dacă s-ar fi ajuns la alegeri anticipate.

„În momentul astă este o situație foarte proastă, cred că nu va obține totuși voturi, iar dacă va fi un vot va fi un vot al trădării, iar PSD să rămână în continuare pe linia de plutire, pentru că în momentul ăsta dacă ar fi alegeri anticipate PSD ar fi foarte jos. Probabil PNL și USR ar fi undeva sus, probabil la egalitate cu AUR, pentru că acest AUR la ultimele alegeri era cotat cu 35% și a ieșit cu 18%. Iar trendul acum este pentru această alianță PNL -USR.

Întrebat ce părere are despre faptul că PSD ar dori să facă parte din guvernul condus de Adrian Veștea, primarul din Buzău a precizat că „ei asta au dorit de la început”.

Zamfir: Vom avea o discuție cu premierul desemnat

PSD ar vrea să intre în guvernul condus de Adrian Veștea. Liderul senatorilor PSD, Adrian Zamfir, susține că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan. De asemenea, acesta punctează că partidul va discuta cu Adrian Veștea, premierul desemnat de președinte.

„Noi am spus încă de la început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan premier, că orice variantă de premier de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-european. Am spus că suntem de acord, eu sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Haideți să vedem dacă domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernare", a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

Întrebat dacă ar mai face parte dintr-un guvern alături de PNL și USR, Daniel Zamfir a precizat că acest scenariu este luat în calcul: "De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el a provocat acest dezastru economic".

Editor : Andreea Rubica

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