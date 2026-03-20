Live TV

Video Ce spune Sorin Grindeanu despre ieșirea PSD de la guvernare, după ce a fost adoptat bugetul pentru 2026

Data publicării:
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, că Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni luni pentru a decide calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a partidului. 

„Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul", a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Întrebat dacă în opinia sa este oportună schimbarea premierului, liderul PSD a răspuns: „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî".

Grindeanu a fost întrebat și când se va lua o decizie în coaliție privind prețurile la carburanți. 

„Suntem în situația următoare. S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție. A fost un efort azi-noapte, așa cum ați văzut, s-a stat până la ora 3:00. Astăzi avem un buget votat cu bune și cu rele, dar România are un buget, ăsta este un lucru bun. De acum prioritatea cred că trebuie să fie aceasta: prețul la motorină, prețul la benzină, tot ce ține de energie.

Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe și să fie prioritate. Nu vreau să vin eu cu soluții”, a spus Grindeanu. 

Citește și: VIDEO AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George Simion: „Opoziție totală”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
5
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Digi Sport
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Bolojan, după adoptarea bugetului pe 2026: „Nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor din ultimele luni”
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament. Coaliția a fost cu un pas mai aproape de rupere din cauza amendamentelor
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Preț record la carburanți în România, după scumpiri repetate. Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan mai rămâne premier: Are sprijinul majorității parlamentare. Sper să continue la fel, dar mai vedem
Recomandările redacţiei
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va...
dani mocanu tanc
Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după o condamnare...
Nava Deyna, suspectă, reținută de francezi. Foto Profimedia
Marina franceză a reținut în Marea Mediterană un petrolier suspectat...
Ultimele știri
Cutremur în armata Venezuelei: Delcy Rodriguez înlocuiește conducerea militară după căderea lui Maduro
Alimentele s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul anului. Pâinea, lactatele și mezelurile, cele mai afectate
SUA lansează o ofensivă pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: Avioane de luptă și elicoptere vânează drone și nave militare iraniene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Corsetele decoltate și strânse pe corp sunt atuul ei vestimentar. Sofia Vergara, senzuală și sigură pe ea, în...
Cancan
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Filmul de pe Netflix pe care trebuie să-l vadă neapărat și Mircea Lucescu. E în topul lunii martie și i-ar...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Pavlo Isenko, pierdere grea pentru Universitatea Craiova! Cât lipseşte portarul ucrainean după accidentarea...
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Ce rol are cifra 5 de la bancomat. De ce trebuie să fii atent la această tastă de fiecare dată când scoţi bani
Digi FM
Audio: „Veniți cu produsul în cutie, vi-l schimbăm." Povestea studentului care a returnat un hamster mort
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu sprâncenele decolorate și cu părul blond, în noile imagini din „Dune 3”
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
Un oposum, descoperit printre jucăriile unui magazin de suveniruri dintr-un aeroport. „Un vizitator local cu...
Film Now
Chuck Norris, transportat de urgență la spital în Hawaii. Ce se știe despre starea legendarului actor de 86...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant