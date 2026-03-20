Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, după adoptarea bugetului de stat pe 2026, că Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni luni pentru a decide calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a partidului.

„Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul", a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Întrebat dacă în opinia sa este oportună schimbarea premierului, liderul PSD a răspuns: „O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî".

Grindeanu a fost întrebat și când se va lua o decizie în coaliție privind prețurile la carburanți.

„Suntem în situația următoare. S-a votat bugetul. Eu le mulțumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție. A fost un efort azi-noapte, așa cum ați văzut, s-a stat până la ora 3:00. Astăzi avem un buget votat cu bune și cu rele, dar România are un buget, ăsta este un lucru bun. De acum prioritatea cred că trebuie să fie aceasta: prețul la motorină, prețul la benzină, tot ce ține de energie.

Bogdan Ivan a prezentat toate aceste variante. Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe și să fie prioritate. Nu vreau să vin eu cu soluții”, a spus Grindeanu.

Citește și: VIDEO AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George Simion: „Opoziție totală”

