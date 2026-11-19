Nicușor Dan, candidat din partea PSD la viitoarele alegeri prezidențiale? Este un scenariu pe care nici Sorin Grindeanu nu-l exclude în acest moment. Într-un interviu dat în exclusivitate Digi24, șeful social-democraților spune că în 3 ani se pot întâmpla multe.

Jurnalist Digi24: Se concretizează o idee: Ilie Bolojan, candidatul de dreapta, George Simion, candidatul AUR, Nicușor Dan poate să fie candidatul PSD?

Sorin Grindeanu: Eu cred că, vă dați seama cât mai avem — vreo patru ani și jumătate... sau nu, trei ani și jumătate. Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani și jumătate. Cei care, și sunt unii dintre ăștia enumerați de dumneavoastră care își fac mișcările politice acum gândindu-se cum o să fie candidați prin 2030, probabil regretând că n-au putut să fie candidați în 2025, și faptul că în 2025 n-au fost candidați și s-ar fi văzut mari președinți, probabil că își subsumează toate acțiunile în acest moment din perspectiva unei candidaturi în 2030. Știți ce zicea Churchill: că în politică două săptămâni sunt multe. Sper să fie corect citatul. Așa că, trei ani și jumătate...

Editor : A.P.