Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că în cazul în care „lucrurile se precipită”, UDMR poate analiza ieșirea de la guvernare. Totuși, acesta a lăsat de înțeles că Uniunea își poate folosi „forța politică” mai bine la guvernare. Declarația vine după ce Kelemen Hunor i-a cerut premierului Ilie Bolojan să permită scăderea taxelor locale.

„Putem ajuta comunitatea maghiară mai mult din Guvern și nu din Opoziție. Se iau decizii foarte importante în acest moment. Forța noastră politică poate fi exploatată mult mai mult dacă suntem în coaliție, decât în afara ei. De fiecare dată deciziile se iau în forurile superioare ale UDMR”, a declarat vicepremierul marți, la Parlament, întrebat despre o eventuală ieșire a UDMR de la guvernare..

Acesta a transmis că Uniunea poate analiza totuși această variantă „dacă lucrurile se precipită”.

„Deocamdată suntem în Coaliție. Dacă lucrurile se precipită nu exclud analize de acest tip, dar rămân la convingerea că forța noastră politică poate fi exploată la maxim în această Coaliție", a mai declarat Tanczos Barna.

Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut lui Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale și să permită reducerea acestora cu până la 50%. Într-un interviu la Digi24, acesta a transmis că revenirea asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile conform noii grile de impozitare nu este „un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate”. „Limita de suportabilitate a fost depășită”, a declarat Kelemen Hunor.

În replică, Ilie Bolojan a spus miercuri seara că actuala legislație permite doar creșterea taxelor, nu și scăderea lor. Din acest motiv, premierul a subliniat că pentru a permite o scădere a impozitelor trebuie modificată legea „într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobare a bugetului”, dar fără a avansa și un procent.

