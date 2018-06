Ce spune Teodorovici despre o posibilă remaniere a Guvernului

Cei care fac parte din Guvern trebuie să fie responsabili de funcţia pe care o ocupă şi de ceea ce au de făcut pentru ţară, este de părere ministrul de finanţe, Eugen Teodorovici. El a fost întrebat dacă se teme că ar putea fi pe lista miniştrilor schimbați la o eventuală remaniere. Ministrul a precizat că de când a preluat mandatul, acţionează conform planului de guvernare.

„Nu ştiu dacă trebuie să îmi puneţi mie o astfel de întrebare. Ştiţi care este abordarea mea. Eu acţionez aşa cum am stabilit de la începutul acestui mandat. Urmăresc ceea ce programul de guvernare prevede. Până în prezent, zic eu că la Ministerul de Finanţe ce am stabilit am şi făcut, dar nu cred că se pune problema în acest fel, ca şi cum ar fi un examen pentru cei care suntem guvernanţi”, a spus Eugen Teodorovici.

„În orice guvern, oricât de eficient ar fi el, mulțumirea de sine duce la o plafonare sau la o raportare care nu este corectă. Orice guvern, oricât de bine ar face lucrurile, trebuie să fie nemulțumit sau trebuie să își dorească să facă lucrurile și mai bine zi de zi. Eu așa pun problema. La mine, credeți că dacă lucrez poate târziu în noapte sau sunt măsuri pe care le-am făcut poate și în avans, asta nu înseamnă că sunt mulțumit”, a adăugat ministrul.