Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că românilor nu li s-au prezentat motivele pentru care au fost anulate alegerile prezidenţiale din anul 2024 pentru că „nu se ştie adevărul”. Băsescu este de părere că tot ceea ce s-a întâmplat cu ascensiunea lui Călin Georgescu este „o afacere dâmboviţeană”.

Întrebat, luni seară, la TVR, dacă are o explicaţie pentru tergiversarea prezentării raportului privind alegerile prezidenţiale, Traian Băsescu a răspuns: „Da, nu se ştie adevărul”, arătând că „preşedintele” nu ştie care este adevărul.

„Eu am susţinut tot timpul că întâmplarea asta electorală este, de fapt, o afacere dâmboviţeană în care nişte şmecheri au vrut să-şi pună preşedinte. Nu vă pot spune cine sunt oamenii, deşi s-a discutat foarte mult despre diverşi oameni din anturajul domnului Georgescu. Personal, o consider o afacere dâmboviţeană, greu de explicat pentru CSAT şi şi mai greu de explicat pentru preşedintele Nicuşor Dan în situaţia în care suntem, adică cu nişte alegeri anulate, greu de imaginat că se putea produce aşa ceva, deci în condiţiile în care sunt alegeri anulate, tu să nu transferi documentele, tu, ca preşedinte. Documentele trebuie transferate la Parchetul General, marcate cu strict secret documentele CSAT-ului, văzute toate intervenţiile, că sunt stenograme cu tot ce s-a discutat, cu concluzia şi procurorii posesori de certificat ORNISS să purceadă la o anchetă de ce şi în ce condiţii s-au anulat alegerile. Eu spun că e treaba parchetului, nu a preşedintelui”, a susţinut Traian Băsescu, potrivit News.ro.

El a avut o explicaţie cu privire la atitudinea Rusiei vis-a-vis de anularea alegerilor prezidenţiale din România.

„Nu vreau să-i apăr pe ruşi, dar nu i-am văzut niciodată să nu valorifice erorile care se fac la noi. Deci ies imediat cu propaganda şi ne taxează. Asta a dat impresia că ar fi implicaţi, dar am văzut prea multe ca să mă păcălesc cu chestiuni de astea. Ei valorifică tot ce poate discredita statul român, ori de câte ori au ocazia”, a spus Băsescu.

Editor : Liviu Cojan