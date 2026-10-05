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Ce spune Victor Ponta despre desemnarea lui Luca Niculescu și șansele acestuia de a trece un guvern prin Parlament

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victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Fostul premier Victor Ponta spune că una dintre marile provocări pentru Luca Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, va fi obținerea sprijinului politic necesar pentru formarea și funcționarea viitorului Guvern.

Victor Ponta l-a caracterizat pe Luca Niculescu drept un om „onest” și „profesionist”, dar s-a întrebat dacă acesta va beneficia de sprijinul necesar sau va fi lăsat să gestioneze singur o situație politică dificilă. Totodată, Ponta a criticat discursul lui Nicușor Dan privind OCDE, susținând că subiectul nu este cunoscut sau înțeles de o mare parte a populației, potrivit B1 TV.

„Acum avem o nominalizare. Nu e prima dată când vorbesc de bine de Luca Niculescu, pe care îl cunosc personal. Am lucrat cu el. E un om onest, profesionist. Sper să fie sprijinit. Atâta îmi doresc, să facă un guvern, nu doar să treacă guvernul, să treacă bugetul, să treacă niște lucruri importante de făcut.”, a spus Ponta.

El adaugă că nominalizarea unui premier care nu este membru al unei formațiuni politice reprezintă un eșec pentru principalele partide, deoarece acestea nu au reușit să impună un candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Eu sunt mulțumit de desemnarea făcută de președinte, pentru că nu mai sunt membru al niciunui partid, dar liderii de partid vă dați seama că n-au cum să fie mulțumiți. Că, în primul rând, e eșecul PSD, PNL, UDMR, USR.

În al doilea rând, așa cum îl cunosc pe Luca, nu cred că va fi vreodată cel la care te duci să spui: dom’le, trebuie să punem și pe mătușa cumnatului șefului de la PSD, PNL, de nu știu unde, de la useriști acum, că useriștii sunt în funcții. Dom’le, vrem și noi, useriștii, niște funcții. Nu e genul care să facă chestia asta. Și va avea o viață destul de grea cu partidele”, a mai spus Ponta.

Victor Ponta consideră că principala problemă pentru formarea viitorului Guvern nu ar veni din partea PSD. Acesta a vorbit despre poziția PNL și despre situația USR în actuala formulă de guvernare.

„Ceea ce cred că e important de văzut, eu cred că nu PSD-ul va fi problema pentru Luca Niculescu. Eu cred că PNL-ul este problema pentru Luca Niculescu și, de fapt, nu e PNL-ul, că eu sunt convins, îl cunosc pe domnul Bolojan, sunt convins că vrea să plece de la Palatul Victoria. Își dă seama că poziția în care stă îi face rău și lui, ca persoană. Problema e cum scapă de useriști, că useriștii nu vor să plece de la guvernare. Dacă se votează guvernul Luca Niculescu, înseamnă că pleacă useriștii. Dacă PNL-ul va face gestul normal și va vota guvernul Luca Niculescu, sunt șanse să trecem iarna.

Și pe care îl votează? Că l-au votat pe Siegfried Mureșan și n-a trecut. Adică aici s-a închis, ca să zic așa”, a spus Ponta.

Editor : M.B.

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