Ce spunea Adrian Veștea despre candidatul Nicușor Dan în campania electorală, când PNL îl susținea pe Crin Antonescu

Pe rețelele sociale a reapărut un clip electoral din campania pentru alegerile prezidențiale, în care liderul liberal Adrian Veștea, propus de Nicușor Dan să preia mandatul de premier, îl ataca pe actualul președinte, atunci candidat, că „este un activist care doar știe să dea în judecată, să cheme poliția”.

Clipul este din campania electorală de anul trecut, când Nicușor Dan și-a anunțat candidatura pentru Președinție în urma anulării alegerilor din decembrie 2024.

În turul întâi al alegerilor prezidențiale din 2025, PNL și PSD au susținut un candidat comun, pe Crin Antonescu, după ce în turul întâi al alegerilor anulate în decembrie 2024 au avut candidați proprii - Nicolae Ciucă și marcel Ciolacu.

Adrian Veștea, vicepreședinte PNL, apare în clipul electoral atacându-l pe candidatul Nicușor, pe care îl asemăna cu un copil care „dărâmă castele de nisip”.

„Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă. Zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care știe doar să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să construiască, ci doar să împiedice. Dacă vrei un președinte care să blocheze România în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta”, a spus Adrian Veștea în clipul electoral.

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Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov (PNL).

Anunțul președintelui a atras o reacție puternică din partea premierului Ilie Bolojan, care a acuzat un „act ostil” și a spus că PNL se va întruni într-o ședință a conducerii pentru a lua o decizie.

Noul premier desemnat, Adrian Veștea, a venit cu un mesaj pe rețelele sociale în care a explicat de ce a acceptat propunerea făcuta de președintele Nicușor Dan și cu un apel către colegi.





Editor : B.P.