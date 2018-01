Ce spunea Viorica Dăncilă despre legile Justiției și președintele Iohannis

Din postura de europarlamentar PSD și președinte al Organizației de Femei a PSD, Viorica Dăncilă a avut puține declarații despre subiectele arzătoare din ultimul an. Totuși, a militat pentru modificarea legilor Justiției, criticându-i pe președintele Klaus Iohannis și pe fostul ministru de Justiției Monica Macovei. În linia trasată de PSD, ea a dat sfaturi unor oficiali europeni să se informeze mai bine înainte de a critica măsurile adoptate de coaliția la putere.

Sursă: Facebook

Spre finalul lunii decembrie 2017, Dăncilă și-a criticat un coleg din Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, din care face parte PSD în Parlamentul European, arătând că acesta nu s-ar fi informat atunci când a catalogat drept „inacceptabile” acţiunile Legislativului de la București privind legile Justiţiei.

„Atitudinea domnului Simon (Peter Simon - n.r.) este necolegială şi generată de propria lipsă de interes în a se informa exact cu privire la ceea ce se întâmplă în România. Am făcut constant informări în grupul nostru politic despre evoluţiile din ţară, iar acestea s-au aflat la dispoziţia tuturor colegilor din celelalte delegaţii naţionale. Se pare că domnul Simon nu s-a informat cu privire la acestea. De asemenea, domnul Simon nici măcar nu a citit modificările legislative discutate în Parlamentul României, ci recunoaşte că vorbeşte din auzite, preluând diverse atacuri sau dezinformări lansate de o voce sau alta”, a declarat Viorica Dăncilă.

Europarlamentarul PSD și-a exprimat speranţa ca Peter Simon să înţeleagă că „înainte de a da lecţii, trebuie să dea dovadă de profesionalism, să cunoască foarte clar temele pe care le abordează”.

Reacția Vioricăi Dăncilă a venit după ce europarlamentarul german Peter Simon a declarat, la RFI, că acţiunile Parlamentului privind legile justiţiei sunt „inacceptabile” şi a calificat situaţia din România drept „ciudată”. El s-a arătat „absolut sigur că evenimentele din prezent sunt cel puţin un motiv pentru Comisia Europeană să se gândească mai bine dacă e timpul să deschidă o procedură de infringement”.

Anterior, la începutul lunii octombrie, într-un interviu acordat Agerpres, Viorica Dăncilă i-a criticat pe europarlamentarii români și, mai ales, pe Monica Macovei, arătând că „dezinformează” și că doresc sancționarea României după modelul Poloniei. „Sunt colegi care prin atitudinea lor - şi aici mă refer la doamna Macovei, pentru că dânsa este cea care a făcut legile în 2005 - încearcă să ducă România pe linia Bulgariei şi Poloniei, astfel încât şi noi să avem activat articolul 7 şi să nu mai putem să participăm la Consiliu. Eu cred că este o dovadă de rea-credinţă atunci când tu vrei ca până la urmă să se lase cu sancţiuni pentru ţara ta”, a declarat europarlamentarul PSD. Cu același prilej, Dăncilă a pledat pentru modificările la legile Justiției argumentând și că „s-a avut discuții la Bruxelles cu vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans”.

La începutul lunii ianuarie, când președintele Klaus Iohannis a prezidat ședința Consiliului Superior al Magistraturii, Viorica Dăncilă l-a acuzat pe șeful statului că „a intrat în campanie electorală” și a sugerat că ar politiza Justiția. „Președintele Klaus Iohannis a intrat în campanie electorală, cel puțin așa s-a văzut azi, la ședința CSM. Am văzut cu toții de fapt cine politizează justiția. Am văzut un președinte care a vorbit de la masa CSM despre chestiuni politice care nu au nicio legătură cu CSM. Cred că erau multe alte probleme pe care președintele ar fi trebuit să le spună în această ședință. Din păcate am asistat cu toții la un mod brutal de anulare a separației puterilor în stat”, scria europarlamentarul PSD pe pagina sa de Facebook.

Tot pe președintele Klaus Iohannis l-a criticat Dăncilă și în contextul protestelor din februarie 2017. „Transformarea, de către președintele Iohannis, a deciziei părinților care și-au dus copiii la proteste în instrument de luptă politică este o depășire a limitelor decenței. Este incredibil că președintele României folosește copiii drept scut pentru promovarea propriilor interese politice. Domnul Klaus Iohannis a lăsat deoparte, încă odată, rolul de mediator pe care i-l conferă Constituția. Și a făcut-o de o manieră total inacceptabilă”, scria Viorica Dăncilă tot pe contul său de Facebook.

