Live TV

Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am făcut stagiu militar un an”

Data actualizării: Data publicării:
Adrian-Vestea-Foto-Inquam-Photos-Alex-Nicodim-1536x1024
Foto: Inquam Photos

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, în direct la Digi24, că a absolvit o facultate din Brașov, și-a susținut licența la o instituție de învățământ superior din București, are un masterat și este expert contabil. Acesta a precizat că lucrează de la vârsta de 18 ani și a efectuat stagiu militar timp de un an.

„Am absolvit o facultate din Braşov, mi-am dat licenţa la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti. Mai mult decât atât, am şi un masterat, sunt expert contabil, fac parte din corpul experţilor contabil, am profesat în mediul privat înainte de a fi primarul oraşului Râşnov, deci consider că tot ceea ce am parcurs sunt nişte etape normale”, a declarat el.

„Mai mult decât atât, vreau să vă mai dau o informaţie, sunt unul dintre românii care munceşte de la 18 ani, am 52, deci am pe cartea de muncă o perioadă destul de însemnată şi mai mult decât atât, fac parte din categoria celor de vârsta mea care au făcut stagiu militar un an de zile”, a precizat Veştea.

El a subliniat că, dacă pe diploma sa de licenţă scrie Academia de Ştiinţe Economice, înseamnă că este o diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi de toate instituţiile din statul român.

Citește și: 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
5
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Digi Sport
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că „joacă la ruperea PNL”. Mesaj pentru liberali: „Nu vă lăsaţi iarăşi prostiţi”
pupitru psd
Conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu „mandat larg de negociere” cu Adrian Veștea
Victor Ponta
Ponta, mesaj tranșant pentru guvernul Veștea: „Să vină cu miniștri competenți. Să nu mai avem în Executiv actualii miniștri de la USR”
toma vestea
Un fost comandant NATO îl critică pe Adrian Veștea pentru blocarea mai multor proiecte de la Cincu. Cum răspunde premierul desemnat
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
Adrian Veștea, despre cele 240 de voturi pe care le-ar lua în Parlament: Nu le-am strâns, eu am fost asigurat că există o majoritate
Recomandările redacţiei
N17 VESTEA INVITAT STUDIO POLITIC VO 150626_13405
Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier: „Nicușor Dan a zis să...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu cere PNL să refacă Coaliția, cu termen limită iunie...
adrian vestea la cotroceni
„Sunt o persoană curajoasă.” Adrian Veștea spune ce va face dacă nu...
Ultimele știri
Noi reguli pentru terasele din București: trotuare libere pentru pietoni și muzică interzisă după ora 22:00 în zonele de locuințe
Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei a fost inclusă pe lista de sancțiuni. Motivele din spatele deciziei
Zelenski spune că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea organizată după meciul de retragere. Fanii au...
Cancan
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Fanatik.ro
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Adevărul
Avertisment de la Oxford: Manevrele lui Nicușor Dan, comparate cu tacticile lui Carol al II-lea
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent! Imaginile surprinse la Casa Albă, cu puțin timp înainte de semnarea acordului dintre SUA și...
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Noul SF al lui Spielberg despre extratereștri domină în cinematografe. Fanii, cuceriți rapid de „Disclosure...
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Newsweek
Ce a zis premierul desemnat Adrian Veștea despre indexarea pensiilor cu 12%? Pensionarii pierd bani și în 2027
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani