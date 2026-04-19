Ce urmează dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Scenariul lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Inquam Photos / George Călin

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre posibilele evoluții politice din zilele următoare, în contextul în care partidul urmează să își decidă direcția și relația cu premierul Ilie Bolojan. El a spus că a avut discuții recente atât cu acesta, cât și cu președintele Nicușor Dan, dar că „asemenea întâlniri sunt normale”.

Sorin Grindeanu a afirmat, duminică seară, că, dacă PSD decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, atunci marţi sau miercuri ar trebui să existe consultări la Cotroceni, pentru ca şeful statului să ştie cât mai repede ce îşi doreşte fiecare partid.

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marţi sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Aşa e constituţional, cred că aşa e corect. Şi atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, preşedintele va putea să ştie fiecare partid ceea ce îşi doreşte, şi cât de repede”, a declarat, duminică seară la Antena3, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

El a recunoscut că a avut discuţii recente cu preşedintele Nicuşor Dan, dar nu a dorit să dezvăluie conţinutul acestora. De asemenea, Grindeanu a afirmat că s-a întâlnit şi cu premierul ilie Bolojan, dar că nu a fost nimic spectaculos.

„Asemenea întâlniri au loc şi au avut loc şi în săptămânile trecute, sunt normale. Eu i-am spus cum văd lucrurile, evident domnia sa la fel. Şi a rămas ca pe parcursul săptămânii care începe să vedem care vor fi evoluţiile”, a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat care va fi întrebarea adresată celor 5.000 de membri ai partidului la referendumul intern de luni, Sorin Grindeanu a răspuns că totul se va stabili la şedinţa Biroului Permanent, programată în cursul dimineţii.

„Mâine la ora 10.00 se va stabili, daţi-mi voie să păstrez totuşi procedura. Mâine, noi o să avem un Birou Permanent Naţional unde vom vota această întrebare. Dar sigur, în mare este vorba de direcţia pe care să meargă Partidul Social Democrat”, a adăugat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Citește și Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize politice: „Nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu”

Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Nicolae Stanciu, acord cu U Cluj pentru transfer! Motivele pentru care renunță la salariul colosal din China
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Poate mama să vândă casa moștenită fără acordul copilului? Explicația unui avocat
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...