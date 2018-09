Ce va face Firea în PSD după victoria lui Dragnea. Analiza lui CTP

Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a apreciat, la Digi24, că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va continua lupta în PSD împotriva președintelui Liviu Dragnea.

Jurnalistul a vorbit, în primul rând, despre grupul contestatarilor care au făcut declarații, vineri, seară, după ședința CEx. „Au fost patru persoane, între care trei bărbați grei ai partidului – domnul Stănescu, domnul Neacșu, domnu Țuțuianu, piese grele în partid -, iar liderul informal al acestui grup a fost doamna Firea, de la bun început”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Îmi este destul de clar că doamna Firea va continua să fie o contrapondere la Liviu Dragnea în partid, va încerca în continuare să-și câștige susținători, va folosi capitalul de imagine și de procente pe care îl are. Am văzut aici configurarea unui nucleu pentru viitor”, a explicat jurnalistul.

El a precizat că inclusiv contestatarii lui Dragnea se așteptau să piardă votul în Comitetul Executiv.

„Cred că a fost prima şedinţă de CEx în care s-a dezbătut cu foarte multă sinceritate, cu argumente logice care ne frământă”, a declarat la finalul CEx Gabriela Firea. Ea a spus că s-a cerut excluderea sa de către primarul sectorului 5, fapt care nu a fost supus dezbaterii şi aprobării la intervenţia lui Dragnea şi a lui Dăncilă.

Întrebată cum va mai colabora cu Dragnea şi cu cei care au votat împotrivă, Gabriela Firea a răspuns: „Sunt membru al PSD, am considerat că am epuizat etapele statutare când am ieşit public cu afirmaţiile pe care le-am făcut, am avut colegi care au gândit de aceeaşi manieră. Nu a fost foarte uşor să venim cu argumentaţiile din acea declaraţie, dar am simţit că e nevoie pentru partid”.

„Susţinem până la capăt, nu ne-am schimbat opinia”, a spus şi Paul Stănescu despre conţinutul scrisorii.

Etichete:

,

,

,