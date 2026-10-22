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Analiză Ce va face Ilie Bolojan după plecarea din Guvern. Mai poate păstra șefia PNL? Analist: „Problema va veni din teritoriu”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Bolojan se întoarce la Senat Încep strategiile: se discută despre un nou Congres Poate Bolojan să rămână la șefia PNL? Factorul decisiv - popularitatea Resursele și presiunea din teritoriu

Plecat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan se confruntă cu o nouă provocare: va reuși să-și păstreze autoritatea în partid fără funcția de premier? Liberalii trebuie să decidă dacă rămân în spatele liderului care a rupt cordonul ce i-a legat de PSD în ultimii ani, dar i-a adus în Opoziție, sau dacă încep să caute o alternativă.

Fostul premier se întoarce la Senat, în timp ce în partid se discută deja, pe la colțuri, despre convocarea unui nou Congres. Analiștii consultați de digi24.ro sunt de părere că, pentru moment, poziția lui Bolojan în partid este stabilă, însă vor veni presiuni pentru revenirea la resursele guvernării.

Bolojan se întoarce la Senat

O dată plecat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan se întoarce în Parlament, la mandatul de senator obținut în 2024. Nu se pune problema să mai revină la șefia Senatului, spun sursele consultate de Digi24. Funcția va rămâne ocupată de Mircea Abrudean.

Acum, provocarea liderului PNL va fi păstrarea controlului asupra propriului partid. Fără funcția de premier sau o altă poziție de prim rang, Bolojan va trebui să demonstreze că autoritatea sa nu depinde de puterea executivă. În PNL, întrebarea este dacă va fi suficient pentru a ține partidul unit sau dacă pierderea guvernării va deschide drumul contestatarilor.

Încep strategiile: se discută despre un nou Congres

În PNL se conturează deja strategii diferite pentru perioada de după pierderea guvernării. În timp ce susținătorii lui Ilie Bolojan caută o formulă care să-i consolideze rapid poziția în partid, opozanții săi ar prefera să amâne momentul unei confruntări interne, în speranța că liderul liberal va pierde din sprijin pe parcurs.

Potrivit surselor Digi24, unii liberali apropiați de Bolojan ar vrea organizarea unui nou Congres care să-i reconfirme mandatul de președinte. Două variante au fost aruncate în discuțiile informale dintre liberali: Congresul să fie organizat fie în primăvara anului viitor, fie chiar în acest an. Totuși, nu întreaga conducere PNL împărtășește această opinie.

De cealaltă parte, cei care se opun lui Bolojan nu ar vrea un Congres înainte de termen, adică înainte de vara anului 2027. Amânarea le-ar permite să vadă dacă strategia promovată de Ilie Bolojan dă rezultate. Dacă nemulțumirile față de ieșirea de la guvernare vor crește, iar în partid se va contura tot mai puternic dorința revenirii la putere, poziția lui Bolojan ar deveni de la sine una vulnerabilă, au declarat surse liberale.

Poate Bolojan să rămână la șefia PNL?

Analist: „Pe termen scurt, nu sunt șanse să fie înlăturat”

Digi24.ro a discutat cu doi analiști despre ce urmează pentru Ilie Bolojan și cât de solidă mai este poziția sa în PNL. Adrian Zăbavă este de părere că Bolojan nu riscă să fie înlăturat de la șefia partidului, cel puțin nu pentru moment.

„Ținând cont de modul în care s-a încheiat această criză politică și în modul în care Ilie Bolojan a plecat de la Palatul Victoria, nu cred că există șanse pe termen scurt ca acest lucru să se întâmple (să fie înlăturat de la șefia PNL n.red). Asta nu înseamnă că unii sau alții din interiorul sau din afara Partidului Național Liberal nu vor încerca acest lucru. Însă în momentul de față consider că Ilie Bolojan e consolidat la vârful PNL. (…)

Trebuie să să ținem cont că în ultimele 6-7-8 luni principala strategie a unora, atât din PNL cât și în afara PNL a fost până la urmă schimbarea din interior a conducerii și a direcției pe care PNL a pornit-o. Această strategie nu a dat roade. PNL este în continuare acolo sub conducerea lui Ilie Bolojan și pe direcția pe care Bolojan l-a pus.”, a explicat politologul.

Factorul decisiv - popularitatea

Analistul susține că „Ilie Bolojan va fi președintele PNL atât timp cât atât el, dar și partidul vor fi la un scor acceptabil” și dacă Opoziția le va aduce un plus:

„Dacă opoziția va veni cu un plus din această în această privință, atât pentru Bolojan, cât și pentru PNL, eu cred că rămânerea în opoziție până în 2028 nu va fi o problemă pentru PNL, din contră.”

De cealaltă parte, analistul politic Andrei Țăranu este de părere că opozanții lui Ilie Bolojan așteaptă în acest moment să vadă încotro merge guvernarea pentru a stabili următoarea mutare:

„Dacă lucrurile decurg bine, adică dacă vor decurge bine și pentru România, atunci probabil că îl vor elimina pe Bolojan și se vor apropia de PSD.

Dacă lucrurile merg rău și ei chiar pot să facă opoziție, atunci ar putea să se coaguleze, sperând că la niște alegeri, fie anticipate, fie la termen, să poată să vină ca un partid important în Parlament.”

Resursele și presiunea din teritoriu

Andrei Țăranu mai atrage atenția că presiunea asupra conducerii PNL vine și din teritoriu. Partidul are datorii de 14 milioane de lei, după ce a pierdut procesul cu AEP, bani folosiți pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă, iar liderii locali care sprijină și au sprijinit financiar partidul ar putea cere revenirea la „resurse”.

„Marea problemă a partidelor din România este că ele sunt niște partide extractive. Ele doresc să extragă rentă, astfel încât să o transforme mai devreme sau mai târziu în voturi”, a mai explicat politologul.

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