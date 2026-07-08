Ce va face PNL după decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor de la Congres. „Nu a dat dreptate contestatarilor”

PNL anunță că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, după hotărârea pronunțată miercuri de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congres. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea partidului se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025, arată PNL într-un comunicat.

„Partidul Național Liberal va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinței majorității liberalilor. PNL își va căuta dreptatea până la capăt.

Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel.

Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.

Precizăm de asemenea că instanța nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri și decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speței.

Considerăm că aceste contestații se înscriu într-o serie de acțiuni inițiate de un grup restrâns care încearcă să blocheze procesul de reconstrucție al Partidului Național Liberal prin intermediul instanțelor, după ce nu a reușit să convingă majoritatea membrilor partidului prin mijloace democratice.

Procedura urmată de PNL pentru organizarea Congresului Extraordinar a fost una corectă și a respectat prevederile statutare.

Nu putem să nu observăm că, anul trecut, PNL a organizat un Consiliu Național și un Congres, a votat și ratificat un statut și a ales o conducere ca și acum, fără probleme. Cu toate acestea, de această dată deciziile Congresului au fost contestate si suspendate de Tribunalul București.

Voință politică a PNL, exprimată democratic de membrii partidului, nu poate fi înlocuită prin acțiunile unei minorități și nici anulată prin interpretări neunitare și absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Național Liberal.

Partidul Național Liberal va continua toate demersurile legale până la pronunțarea unei soluții definitive, astfel încât voința majorității liberalilor să fie pe deplin respectată. PNL a acționat și va acționa exclusiv în cadrul legal.

Partidul Național Liberal își va continua procesul de reconstrucție și modernizare, cu respect pentru lege, pentru instituții și pentru votul democratic exprimat de membrii săi”, arată un comunicat de presă emis miercuri seară de PNL.

Tribunalul București a dat dreptate taberei Thuma și a suspendat temporar deciziile adoptate de Partidul Național Liberal (PNL) în timpul Congresului de la finalul lunii iunie, adică schimbarea statutului partidului și schimbarea conducerii. Astfel, potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea sau Nicoleta Pauliuc, printre alții. Decizia este executorie, dar poate fi atacată.

Alina Gorghiu a declarat la Digi24 că „instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat”. „Toți colegii am privit această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte”, a adăugat deputata PNL din tabăra anti-Bolojan. De asemenea, Gorghiu a spus că dacă liberalii se vor „picta” în unii care vor răul partidului, iar alții binele, „PNL va avea de suferit”.

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Editor : Alexandru Costea