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Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că partidul pe care îl conduce nu va susţine o iniţiativă legată de o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan. „Sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile”, a susţinut Bolojan.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, cum se raportează la anunţul liderului AUR, George Simion, conform căruia intenţionează să înceapă demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, în cazul în care acesta nu va desemna un premier. 

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care şi aşa încrederea în instituţiile din România este destul de scăzută. Şi noi nu vom susţine o astfel de iniţiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituţii care au o anumită stabilitate. Şi, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar, dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile şi e o decizie pe care o poate susţine sigur partidul respectiv”, a afirmat Bolojan.

Preşedintele AUR, George Simion, anunţă că formaţiunea începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan şi îl „somează” pe şeful statului să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligaţiilor constituţionale.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan! Astăzi şi mâine venim cu multe veşti bune de la şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional de Conducere AUR”, a scris preşedintele AUR pe Facebook.

Editor : Liviu Cojan

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