Ce variantă de Guvern o vede ca cea mai probabilă Kelemen Hunor: „Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că varianta cea mai probabilă de Guvern este un „Guvern PSD monocolor”, precizând că „aşa am simţit eu din discuţiile de până acum.” De asemenea, Hunor a precizat că încrederea este „deficitul cel mai grav” în societatea românească şi că problema cea mai mare este că „statul, de foarte multe ori, prin instituţiile lui, îşi bate joc de cetăţean”.

"Încrederea - în societatea românească - este deficitul cel mai grav. Nu există încredere, asta vedem oriunde mergem. Statul nu are încredere în cetăţenii săi - este problema cea mai mare. Statul spune, între ghilimele, 'sigur că ai greşit, te prind eu la un moment dat'. Cum să aibă cetăţeanul încredere în stat, când statul, de foarte multe ori, prin instituţiile lui, îşi bate joc de cetăţean?", a declarat Kelemen Hunor, luni, la RFI, citat de Agerpres.

Această bătaie de joc - a adăugat el - vine de la 'birocraţie, aroganţă, nepăsare' şi a subliniat că problema încrederii există şi la partide.

"Cum să existe încredere în interiorul clasei politice, când există o competiţie - de foarte multe ori - care nu ţine cont nici de principii, nici de valori şi, până la urmă, nici de interesele societăţii, doar de interesele unor partide. Şi atunci, da, noi avem o problemă de lipsă de încredere. Acest capital social, fără de care nu se poate construi nimic, lipseşte în România cu desăvârşire, din păcate. Ca să recâştigi încrederea, nu există altă soluţie decât să stai de vorbă şi să găseşti deziderate comune şi după aceea să te ţii de acest traseu, acel drum pe care trebuie să-l urmăm", a evidenţiat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, situaţia nu poate rămâne aşa, pentru că "nu putem închide ţara".

"Nu putem spune 'nu am reuşit, hai punem lacăt pe ţară şi aşteptăm până creşte o altă pădure în România de unde mai scoatem nişte pitici'", a punctat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a reiterat că pentru stabilitate a propus refacerea coaliţiei: "Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliţie, trebuie să lucrăm în interesul societăţii până la un anumit moment, până ce începe competiţia politică. Ieri am mai propus o soluţie (...) - acea coaliţie care a funcţionat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minorităţile naţionale, şi asta ar fi o oarecare soluţie de stabilitate şi aici n-are nimeni nicio problemă. (...) USR a exclus orice colaborare cu PSD. Eu înţeleg această decizie, respect decizia colegilor de la USR, dar dacă nimeni nu-şi flexibilizează un pic poziţia, unde vom ajunge? (...) Toată lumea vorbeşte de alegeri anticipate, eu exclud această variantă".

Întrebat care este varianta cea mai probabilă de Guvern pe care o vede, liderul UDMR a propus "Guvern PSD monocolor", reafirmând în context necesitatea unui pact politic.

"Guvern PSD monocolor. Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum, fiindcă imediat după eşecul domnului Veştea de a obţine majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că ei nu vor susţine un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD", a argumentat Kelemen Hunor.

Editor : A.P.