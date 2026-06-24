Live TV

Ce variantă de Guvern o vede ca cea mai probabilă Kelemen Hunor: „Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum”

Data actualizării: Data publicării:
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor. Foto: Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că varianta cea mai probabilă de Guvern este un „Guvern PSD monocolor”, precizând că „aşa am simţit eu din discuţiile de până acum.” De asemenea, Hunor a precizat că încrederea este „deficitul cel mai grav” în societatea românească şi că problema cea mai mare este că „statul, de foarte multe ori, prin instituţiile lui, îşi bate joc de cetăţean”.

"Încrederea - în societatea românească - este deficitul cel mai grav. Nu există încredere, asta vedem oriunde mergem. Statul nu are încredere în cetăţenii săi - este problema cea mai mare. Statul spune, între ghilimele, 'sigur că ai greşit, te prind eu la un moment dat'. Cum să aibă cetăţeanul încredere în stat, când statul, de foarte multe ori, prin instituţiile lui, îşi bate joc de cetăţean?", a declarat Kelemen Hunor, luni, la RFI, citat de Agerpres.

Această bătaie de joc - a adăugat el - vine de la 'birocraţie, aroganţă, nepăsare' şi a subliniat că problema încrederii există şi la partide.

"Cum să existe încredere în interiorul clasei politice, când există o competiţie - de foarte multe ori - care nu ţine cont nici de principii, nici de valori şi, până la urmă, nici de interesele societăţii, doar de interesele unor partide. Şi atunci, da, noi avem o problemă de lipsă de încredere. Acest capital social, fără de care nu se poate construi nimic, lipseşte în România cu desăvârşire, din păcate. Ca să recâştigi încrederea, nu există altă soluţie decât să stai de vorbă şi să găseşti deziderate comune şi după aceea să te ţii de acest traseu, acel drum pe care trebuie să-l urmăm", a evidenţiat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, situaţia nu poate rămâne aşa, pentru că "nu putem închide ţara".

"Nu putem spune 'nu am reuşit, hai punem lacăt pe ţară şi aşteptăm până creşte o altă pădure în România de unde mai scoatem nişte pitici'", a punctat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a reiterat că pentru stabilitate a propus refacerea coaliţiei: "Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliţie, trebuie să lucrăm în interesul societăţii până la un anumit moment, până ce începe competiţia politică. Ieri am mai propus o soluţie (...) - acea coaliţie care a funcţionat până în iunie, deci PSD, PNL, UDMR plus minorităţile naţionale, şi asta ar fi o oarecare soluţie de stabilitate şi aici n-are nimeni nicio problemă. (...) USR a exclus orice colaborare cu PSD. Eu înţeleg această decizie, respect decizia colegilor de la USR, dar dacă nimeni nu-şi flexibilizează un pic poziţia, unde vom ajunge? (...) Toată lumea vorbeşte de alegeri anticipate, eu exclud această variantă".

Întrebat care este varianta cea mai probabilă de Guvern pe care o vede, liderul UDMR a propus "Guvern PSD monocolor", reafirmând în context necesitatea unui pact politic.

"Guvern PSD monocolor. Aşa am simţit eu din discuţiile de până acum, fiindcă imediat după eşecul domnului Veştea de a obţine majoritate, Sorin Grindeanu a declarat că ei nu vor susţine un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Dacă ei exclud o astfel de variantă, atunci nu rămâne o altă variantă decât PSD", a argumentat Kelemen Hunor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
Digi Sport
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar prin rotație: PSD să preia mandatul de la anul (surse)
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: „Au fost două propuneri de premier. Victor Ponta e una dintre ele”
ID335309_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu va fi propunerea PSD de premier. Social-democrații au decis în unanimitate (surse)
dominic fritz
Dominic Fritz, despre cererea lui Nicușor Dan către partide: „Sunt în contact cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor”. Ce spune despre PSD
nicusor dan
Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu propuneri pentru un guvern minoritar
Recomandările redacţiei
ID279114_INQUAM_Photos_George_Calin
Predoiu, reacție ironică după decizia PNL: „E un paradox că votarea...
Mark Rutte
România, dată exemplu de Mark Rutte pentru sprijinul SUA în războiul...
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2026 au apărut...
nicoleta-rusu
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită...
Ultimele știri
Cutremurul care a lovit atât de puternic, încât a mutat o țară întreagă. Este prima dată când oamenii de știință văd acest fenomen
„Înfrângerea Americii”: Iranul susține că acordul cu SUA marchează victoria Teheranului
ANAF verifică veniturile obținute în străinătate. Ce trebuie să facă românii care au omis să le declare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Soția lui Mihai Albu rupe tăcerea despre relația cu Mikaela. De ce păstrează distanța față de fiica Iuliei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
Cine moștenește întreaga avere a lui Liam Payne. Actele oficiale arată ce se întâmplă cu cele 22 de milioane...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia