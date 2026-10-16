Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, la Digi24, că nu toate deciziile pe care le-a luat ca premier au fost perfecte, dar că în procesul de a lua hotărâri a comparat tot timpul țara cu familia sau firma sa și a încercat să ia decizii pentru binele ei.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă are ceva să-și reproșeze legat de mandatul său la șefia Guvernului României.

„Când ocupi o funcție astfel de importantă, iei decizii în fiecare zi. Nu am o greșeală anume mare pe care am făcut-o. Sigur că nu toate deciziile, zecile de decizii zilnice, au fost perfecte. Întotdeauna poți să ia decizii mai bune. Dar tot ce am decis, am decis așa cum țara noastră ar fi familia mea, ar fi firma mea. M-am gândit întotdeauna: este bine pentru familia mea? Asta am decis. Poate unele lucruri n-au fost perfecte, poate altele se puteau face mai bine. Dar nu am ceva anume să spun”, a declarat Bolojan.

Citește și:

EXCLUSIV În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie Bolojan: Voi propune un „vot de necesitate”

Editor : B.E.