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Video Ceartă de la „galoși” și „ceasuri la preț de apartament”. Alfred Simonis îi critică pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă

Data publicării:
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Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Fritz, ironic: „Poate că are dreptate, oamenii pot deosebi politicienii după pantofi”

USR și PSD se ceartă pe „galoși” și „ceasuri la preț de apartament”. Președintele CJ Timiș, social-democratul Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, spunând că o astfel de etichetă contează în cercurile oficiale. Dominic Fritz i-a transmis că politicienii PSD se laudă cu pantofi cât trei salarii minime și ceasuri la preț de apartament, în timp ce alți membri au Uniunii s-au postat în hainele de casă, precizând că așa stau liniștiti că „nu îi caută interlopii”.

 

„Îi vezi cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și stii vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că este om politic. Când mergi în Occident foarte mult contează eticheta asta. Și îi vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul: cu găuri, cu gropi, cu mizerie, cu praf, cu bolovani”, a declarat Alfred Simonis în cadrul unui podcast intitulat „Conversații Fără Filtru”.

Fritz, ironic: „Poate că are dreptate, oamenii pot deosebi politicienii după pantofi”

În replică, liderul USR a subliniat că politicienii PSD se mândresc cu pantofii scumpi și cu ceasurile pe care le compară la chefurile de partid.

„Am aflat târziu că există o specie de politicieni români, preponderent la PSD, care se mândresc că au pantofi care costă cât trei salarii minime. Care au ceasuri la preț de apartament pe care le compară la chefuri de partid. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți.

M-ar amuza faptul că această categorie de politicieni chiar crede că „valorile occidentale” se referă la valoarea hainelor. Dar când mă gândesc de unde vin banii pentru afișata eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul.

Poate totuși are dreptate domnul Simonis: oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi”, a fost replica lui Dominic Fritz. 

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În spațiul public au reacționat și alți membri USR. Spre exemplu, deputatul Alexandru Dimitriu s-a postat în haine de casă, în timp ce gătea.

„Outfit check pentru Simonis. Tricou: 70 de lei. Pantaloni de trening: 90 de lei. Ceapă: 5 lei.

Bucuria de a găti pentru familie, liniștit că nu mă caută interlopii, ca să le înapoiez banii împrumutați pentru un ceas care costă cât un apartament, neprețuită!”, a fost mesajul acestuia. 

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Editor : A.G.

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