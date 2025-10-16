Live TV

Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă”

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Adrian Câciu, actual deputat și fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a transmis că, în principiu, salariul minim nu va crește în 2026. Social-democratul susține că, din contră, veniturile vor fi majorate.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu:
N-ar pune mâna pe carte, unul dintre ei... Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. (...)

Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine!
Aștept să își revină! Dacă nu, să plece! PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook. 

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026. 

„Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: 'În principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește'.Totuși, decizia finală este încă în analiză”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern, întrebată dacă salariul minim va crește de anul viitor.

Citește și: Crește sau nu salariul minim în 2026? Variantele discutate în Guvern

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
foraj offshore platforma petroliera neptun deep
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din...
Ultimele știri
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR anunță că sesizează CCR împotriva Legii pensiilor private: „Guvernul fură banii românilor din pilonul II și III”
Piranha
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului
guvern
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Guvernului și a USR
titus corlatean la o sedinta
Titus Corlăţean a avut o discuție cu Sorin Grindeanu după ce a ieșit din cursa pentru șefia PSD
FAN Paul Stanescu
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”