Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă”

Adrian Câciu, actual deputat și fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a criticat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după ce aceasta a transmis că, în principiu, salariul minim nu va crește în 2026. Social-democratul susține că, din contră, veniturile vor fi majorate.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Referitor la doamna Dogioiu:

N-ar pune mâna pe carte, unul dintre ei... Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. (...)

Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine!

Aștept să își revină! Dacă nu, să plece! PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026.

„Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: 'În principiu — subliniez, în principiu — salariul minim nu va crește'.Totuși, decizia finală este încă în analiză”, a declarat Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern, întrebată dacă salariul minim va crește de anul viitor.

Editor : A.G.