Ceartă în Coaliție pe reducerea numărului de membri din consiliile de administrație. Pucheanu: „Ministrul Economiei bate câmpii”

Reducerea numărului de membri din consiliile de administrație a devenit motiv de dispută în Coaliție. Social-democratul Ionuț Pucheanu l-a criticat dur pe ministrul Economiei, într-o intervenție la Digi24, acuzându-l că „bate câmpii” și că nu dorește, de fapt, tăierea privilegiilor.

„Nu vă mai uitați în gura lui Miruță că bate câmpii cu grație. Absolut toate partidele urlă, nu țipă, urlă de câteva săptămâni că acest Pachet II trebuie să fie despre reduceri efective acolo unde există privilegii, tot felul de bonificări. Despre asta țipăm toți - și PNL și PSD. Surprinzător, domnul Miruță nu reușește să facă lucrul acesta. Am fost luni seară la ședința de Coaliție, a fost și domnul Miruță, a spus două tâmpenii și în patru ore e tot ceea ce a spus”, a transmis social-democratul.

Radu Miruță: Reforma PSD, praf în ochi

Replica social-democratului vine în contextul în care ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat recent că reforma companiilor de stat, pusă în transparență de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD, este „praf în ochi”. Ministrul a propus extinderea criteriilor de performanță, evaluarea șefilor de două ori pe an, dar și reducerea membrilor din Consiliile de Administrație inclusiv în acele companii unde procesul de selecție s-a încheiat deja.

De partea cealaltă, senatorul USR Ștefan Pălărie i-a luat apărarea ministrului, spunând că principala temă de discuție din Coaliția de guvernare era legată chiar de reforma companiilor de stat.

„Obiectivul principal al Pachetului II era chiar acest lucru, anume tăierea risipei banului public, tăierea banului public cheltuit fără performanță. Câtă vreme asta era tema pachetului, despre asta s-a vorbit inclusiv în ședința Coaliției de guvernare, chiar dacă domnul Pucheanu voia să audă altceva”, a spus reprezentantul USR în replică.

Un lider PNL spune că tăierile din CA-uri se aplică „pentru viitor”

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă susține că reforma companiilor de stat a fost agreată la nivel european, însă propunerea ministrului Economiei, aceea de a reduce numărul de membri din Consiliile de Administrație stabilite deja, nu s-ar putea aplica: „Poți să faci acest lucru pentru viitor”.

„În luna octombrie, România va intra în evaluare la Comisia Europeană, iar evaluarea va pleca de la ce a propus România în anul 2024. Acolo veți găsi toate măsurile propuse pentru acest an, iar atunci când s-a analizat scăderea numărului de oameni din Consiliile de Administrație, poți să faci acest lucru pentru viitor, dar nu poți să schimbi astăzu dacă ai un Consiliu de 7 membri să îl faci din 5. Că nu ai cum să îi elimini”, a spus liberalul.

