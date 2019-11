Ceartă în USR-PLUS din cauza lui Emmanuel Macron. Andrei Caramitru îl somează pe Cioloș „să clarifice urgent”

O declarație controversată a președintelui francez Emmanuel Macron, care a spus că „NATO e în moarte cerebrală” și că Rusia nu trebuie văzută drept un inamic al acestei alianțe, a provocat o dispută în interiorul Alianței USR-PLUS între consilierul lui Dacian Cioloș, Alin Cristian Mituță și fostul consilier personal al lui Dan Barna, Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru s-a declarat de acord cu ideea că „Macron a ajuns un adevărat pericol pentr Europa, mai ales pentru o țară ca România sau Polonia”.

„Este o problemă extrem, extrem de gravă. USR, din câte știu, are o perspectivă clară. Barna a spus în campanie că nu putem colabora cu Rusia și China. Cioloș trebuie să clarifice urgent. Susține acordul România-SUA semnat? Susține că Rusia este pericol strategic pentru România?”, s-a întrebat Andrei Caramitru, într-un mesaj publicat pe Facebook despre care a spus că e scris „din poziția de membru al comisiei de politice publice comună USR-PLUS”.

În replică, Alin Cristian Mituță, consilier politic al delegației USR PLUS la Parlamentul European și membru al comisiei din care face parte și Andrei Caramitru, a declarat:

„În primul rând, pe formă, cred că ai fi putut foarte ușor să afli care e poziția PLUS fie întrebându-ne în comisie, fie întrebând colegii europarlamentari de la USR cu care lucrăm foarte bine în PE, fie verificând orice documente de poziție ale PLUS, așa cum este PLUS Acum*, unde e foarte clar cum ne poziționăm.

Tot pe formă, cred că e greșit să asimilezi poziția președintelui Franței sau a altor lideri naționali cu cea a Renew. În Renew avem 108 deputați din peste 30 de partide cu care suntem în curs de a ne stabili prioritățile politice pentru mandat. Dezbaterile sunt foarte vii și poziția Renew va reieși din acele dezbateri la care participă toți membrii.

În al doilea rând, pe fond, noi la PLUS avem o poziție foarte clară și ne-echivocă. Pentru noi, politica externă a României e bazată pe cei trei piloni strategici, care credem că trebuie întăriți, nu diluați: apartenența la NATO, parteneriatul strategic cu SUA și calitatea de membru UE. Rusia este un stat important din vecinătatea imediată cu care este potrivit să păstrăm un dialog diplomatic dar care nu poate fi în niciun caz un partener de securitate nici al României și nici al UE, având în vedere istoricul relației noastre dar și amenințările recente sau prezente la adresa securității europene: anexarea ilegală a Crimeei, susținerea de campanii de dezinformare și fake news, șamd”, a declarat Mituță.

