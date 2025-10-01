Live TV

Foto: Captură video Digi24

Scandal monstru la o ședință a Consiliului Județean Brăila. Un consilier PNL a fost dat afară din sală, după ce s-a certat cu președintele Consiliului Județean, Francisk Iulian Chiriac. Cei doi s-au jignit reciproc, iar ședința a fost suspendată. 

 

„A fost circ la ultima ședință de Consiliul Județean Brăila. Totul ar fi pornit după o serie de amendamente pentru care consilierul județean PNL Ovidiu Nechita i-ar fi cerut mai multe explicații președintelui Consiliului Județean, pesedistul Francisk Chiriac. Acesta i-a dat explicațiile, însă penelistul a fost nemulțumit.

A spus că sunt neconcludente și irelevante, așa că a început scandalul. Președintele Consiliului Județean i s-ar fi adresat penelistului cu apelativul 'zât'. Acesta s-a supărat, i-a spus pesedistului să vorbească așa cu mama lui, l-a făcut porc și nu a ieșit din sala de ședințe. În sala a rămas și președintele Consiliului Județean, însă cei care au ieșit din sală au fost consilierii PSD și AUR, în semn de protest.

După câteva minute, ședința a continuat, însă este de așteptat ca tensiunile dintre cel de la PNL și pesedistul Francis Chiriac să continue și la următoarele întâlniri administrative”, relatează jurnalista Digi24 Dana Costache.

Iată o parte din dialogul celor doi politicieni:

Consilierul județean PNL, Ovidiu Nechita: Nu ți-e rușine, măi porcule, să-mi zici mie „zât”, ce eu sunt pisică? Nu ți-e rușine, hal de președinte de Consiliu Județean?

Șeful CJ Brăila, Francisk Chiriac: Hai, zi mai departe!

Consilierul județean PNL, Ovidiu Nechita: Mă dai afară din sală cum vrei tu?

Șeful CJ Brăila, Francisk Chiriac: Da, te dau afară!

Consilierul județean PNL, Ovidiu Nechita: Cum să mă dai afară? (...) Vă rog să consemnați că domnul președinte mi-a spus să iau pastilele. Vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră cunoașteți că eu sufăr de vreo boală sau nu.

 

