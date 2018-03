Ceartă între Firea și Ciucu: „Domnule agitat, sunteți tânăr, faceți riduri” / „Primarul iniţiază ştiri false”

Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus, miercuri, la începutul şedinţei de Consiliu General că îi va da în judecată pe consilierii care nu votează proiectele privind delegarea serviciilor publice către companiile municipale. Firea i s-a adresat consilierului PNL Ciprian Ciucu, care încerca să ia cuvântul, cu „domnule agitat”, spunându-i că ar trebui să-i fie ruşine pentru denigrarea pe care o face pe Facebook, adăugând că va face publică o listă cu toate rudele şi prietenii săi care lucrează în Primăria Capitalei şi în instituţiile din subordine. Ulterior, Ciprian Ciucu a declarat că este „curat” şi că ceea ce a spus Firea este o minciună calomnioasă.

„Vreau să vă spun de la început că nu voi răspunde cu aceeaşi violenţă în limbaj şi nedreptate, aşa cum au făcut unii colegi din opoziţie. (...) De ce se opun colegii noştri din opoziţie înfiinţării societăţilor? Câtă vreme municipii conduse de primari PNL au înfiinţat multiple societăţi, companii de ani de zile şi îi felicit pe foştii primari PNL...”, a declarat primarul Capitalei Gabriela Firea. La intervenţia consilierului general PNL Ciprian Ciucu, a continuat: „Da, şi domnul Pandele. Dar cum dumneavoastră sunteţi obsedat de mine... dar nu cred că sunteţi masochist, aşa că o sa vă fac cunoştinţă cu soţul meu”, a mai spus Firea.

Ciprian Ciucu a încercat să ia cuvântul la începutul şedinţă, iar Firea i-a cerut să respecte regulamentul Consiliului. Edilul a mai spus că va face publică o listă cu rudele şi prietenii consilierului care lucrează în primărie.

„Nu mai fiţi aşa agitat. Sunteţi tânăr, mai faceţi şi riduri. Vă vom asculta cum nu vă ascultă nici familia dumneavoastră, cred. Domnul agitat, nu vă foloseşte şi nu vă este în avantaj acest subiect. Voi face publică lista cu toate rudele dumneavostră şi prietenii dumneavoastră. Avem 40.000 de angajaţi în primărie, avem lista cu toate rudele, prietenii, iubiţii celor de la PNL, PDL. Sunt consilieri care se opun, dar prietenii lor câştigă bani mulţi de la primărie. Vă penibilizaţi şi veţi răspunde. Vă dau în judecată. Nu îmi voi mai retrage procesul ca data trecută, nici eu, nici soţul meu. Nu mai trimiteţi pe nimeni la mine să îmi spună să retrag procesul”, i s-a adresat ea consilierului general.

Reacția consilierului PNL: Dă pe mine fix ce face ea!

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu răspunde acuzaţiilor primarului Capitalei Gabriela Firea, care a spus că ar avea rude şi prieteni angajaţi în primărie, spunând că este „curat” şi că ceea ce a spus Firea este o minciună calomnioasă.

„De la tribuna Consiliului General, în faţa presei, în faţa bucureştenilor, Primarul General m-a acuzat că aş avea "rude, prieteni, vecini, iubite..." care au avut/au contracte cu PMB! Şi că de aceea mă opun firmelor domniei sale. Aste este o calomnie şi o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat. Asta e problema ei şi recurge la minciuni, iniţiază ştiri false. Dar nu-i nimic, eu deja am mapat rudele, soţiile, prietenii PSD/ALDE/PMP. Astăzi, episodul I, oamenii de casă”, a spus Ciucu.

Ulterior, acesta a completat că „eu n-am mai auzit vreodată, și nu cred că nimeni a mai auzit așa ceva, ca un primar să dea un consilier în judecată pentru cum votează!”

„E ca și cum Premierul ar da în judecată un parlamentar pentru cum votează. Sau cine știe, în republica Dragnea o fi și asta posibil...”, a mai spus Ciucu, pe Facebook.

„Evident, în ceea ce privește faptul că aș avea rude sau prieteni la primărie, minte. Pentru conformitate: NU AM RUDE SI NU AM PRIETENI IN PRIMARIE. Nu am schelete in dulap, Firea fabrică minciuni. NU am avut niciun interes financiar in aceasta institutie vreodată! Dă pe mine fix ce face ea. Pe pagina mea am inceput sa public numele acelora care au afinitați cu cuplul Firea/Pandele, adusi deja in primarie si companii pe functii care nu ar trebui sa fie politice”, a adăugat consilierul PNL.

Dispută pe tema companiilor înființate de Gabriela Firea

Referitor la cele 22 de firme, primarul general a continuat în ciuda protestelor consilierilor PNL, spunând că după aprobarea proiectelor de delegare a serviciilor publice va cere votul nominal, ca să îi dea în judecată pe consilierii care nu au votat „pentru”.

„Nu mă veţi împiedica la nesfârşit, pentru că există lege pentru orice. În momentul în care se va aproba transferul patrimoniului de la regii la companiile moderne înfiinţate o să cer vot nominal, ca să vă dăm în judecată pe cei care nu votaţi, să spuneţi dumneavoastră de ce blocaţi Bucureştiul. (...) Dar de la Bruxelles domnul Buşoi nu vede căpuşele de aici?”, a spus Firea.

La rândul său, consilierul PNL Cristian Olteanu a răspuns acuzaţiilor, afirmând că diferenţa dintre societăţile comerciale înfiinţate de PNL şi cele înfiinţate de PSD este transparenţa. Olteanu a solicitat scoaterea proiectelor de pe ordinea de zi.

„Acum un an discutam aici ideea dumneavoastră de a înfiinţa companiile municipale. Aşa cum am spus şi atunci, PNL nu a fost împotriva ideii de a avea societăţi comerciale. Dar există o diferenţă foarte mare între ce am făcut atunci şi ce se întâmplă acum. O dezbatere. Transparentizare. Da, suntem în opoziţie (...), dar vă rog să scoateţi aceste proiecte de pe ordinea de zi şi să faceţi o şedinţă specială pentru acest subiect, administratorii companiilor să vină în faţa CGMB să prezinte raportul lor pe cât au reuşit să facă în 2017. Şi să ne uităm pe acele domenii pe care avem într-adevăr nevoie de companii municipale”, a spus Olteanu.

Şi grupul USR din Consiliu a cerut scoaterea proiectelor şi punerea lor în dezbatere.

Cu toate că ambele grupuri din opoziţie au cerut asta, primarul Gabriela Firea, în calitate de iniţiator, a refuzat, acuzând din nou că regiile au fost „căpuşate” de PNL.

„De 20 de ani ar fi trebuit reformate RADET şi RATB. Aceste regii au fost căpuşate de firmele de casă ale PNL şi PDL. Primăria Capitalei, CGMB, nu au repsectat legile în vigoare privind delgarea serviciilor publice. Dacă alţii au fost în ilegalitate, este problema lor, dar eu nu văd normal şi firesc să continuăm aceste ilegalităţi. Noi trebuie să delegăm serviciile publice. Nu există o transparenţă mai mare decât la aceste companii!”, a subliniat Firea.

Pe ordinea de zi a şedinţei CGMB se află o serie de proiecte de hotărâre privind delegare a unor servicii publice către companiile municipale.

Sursa: News.ro