Live TV

Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-01-27 at 15.06.31
Dragoș Pîslaru, actual ministru al Fondurilor Europene (stânga), și Adrian Câciu, fost ministru al Fondurilor Europene (dreapta). Sursa: gov.ro
Din articol
Câciu spune că actualul ministru a pierdut bani europeni

Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Fondurilor Europene, a avut un atac la adresa social-democraților, cărora le-a transmis să se decidă dacă sunt la guvernare sau în opoziție și a subliniat că, în privința fondurilor europene, în guvernele anterioare „s-a făcut rahatul praf”. Fostul ministru Adrian Câciu i-a răspuns pe Facebook, acuzându-l pe Dragoș Pîslaru că a pierdut bani europeni în loc să îi atragă. „Hoțul strigă hoții”, a precizat Câciu.

„PSD ar trebui să se lămurească, în primul rând, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. (…) Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. (...)

Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf, scuzați-mă că vă spun, pe bani naționali s-au dat discreționar sume pe care nu le aveai în buget, deci tu practic ai avut la dispoziție banii europeni și ai preferat în mod explicit să folosești fonduri naționale pe care le dai discreționar și faci o mare împărțeală în economie din bani naționali, fără să te concentrezi de fapt pe banii europeni”, a declarat Dragoș Pîslaru marți, într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

Pîslaru a mai adăugat că, până acum, listele privind investițiile pe bani europeni au fost făcute pe criterii politice.

„Ia spitalul, na spitalul, du segmentul de autostradă, scoate segmentul de autostradă! Românii știu lucrurile astea. Eu sunt convins că, fără ca acum să trebuiască să explic chestia asta, ei realizează că a fost o mare împărțeală, că s-au împărțit proiectele, inclusiv banii europeni, design-ul de împărțeală a fost mai important decât demararea proiectelor efective și atunci întârzierea vine de la faptul că le-a luat 2-3 ani să negocieze între ei județul, municipiul și așa mai departe. Și nu e OK (…) Fondurile europene nu funcționează pe marea împărțeală”, a mai spus Pîslaru.

Câciu spune că actualul ministru a pierdut bani europeni

În replică, fostul ministru Adrian Câciu îl acuză pe Dragoș Pîslaru că, de fapt, a pierdut bani europeni. Social-democratul a subliniat că, în timpul mandatului său, România a atras peste 10 miliarde de euro. 

„Dumneavoastră? Zero pe PNRR. De fapt, minus, că ați pierdut șapte miliarde euro. Doar 2,5 miliarde euro în aceste șase luni, pe coeziune. Spor să aveți!

Despre discreționar, nu știu de ce «hoțul strigă hoții».  Citeam în presă că o firmă la care ați fost acționar a prins ceva contracte cu MIPE dupa ce ați ajuns ministru. Citeam și alte lucruri legat de bazele de date din MIPE. Nu este treaba mea asta. Despre spitale, domnule, mai ales despre Sibiu, nu cred că aveți toate datele. Cei care implementează investițiile din PNRR pe sănătate sunt la alt minister. Eu înteleg că ați vrut să ziceti ceva, dar, hai să repetăm:

  • 10,4 miliarde euro, Câciu
  • 2,5 miliarde euro, Pâslaru”, a scris Câciu pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Digi Sport
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Culisele ședinței PNL. Ciprian Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Ilie Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul
Ilie Bolojan
Cum se desfășoară ședințele Coaliției. Bolojan: „Când cineva se uită la ce se declară în public ar crede că ne-am scos ochii acolo”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin scandal cu PSD: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a discutat la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp
Recomandările redacţiei
accident lugojel E70
Șapte morți într-un accident auto pe DN6, în Timiș. Microbuzul...
inundatii Drumul Fermei 121016
Viituri după ploile torențiale, în Dolj: doi oameni luați de ape...
Irineu Darău
„Nu avem o semnătură electronică funcțională”: Irineu Darău critică...
Noi imagini apărute în spațiul public îl surprind pe bărbat într-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei, sâmbătă seara.
Europol, despre turcul evadat din Rahova: E inadmisibil să nu vedem...
Ultimele știri
„Am digitalizat fragmentat”: Oana Gheorghiu critică lipsa de coerență în sistemele statului. „Baze de date care nu comunică între ele”
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR
Șase posturi scoase la concurs pentru Task Force-ul de Digitalizare. Irineu Darău: „Este nevoie de competenţă, implicare şi expertiză”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun în Berbec schimbă radical destinul unei generații. Următorii 14 ani nu vor mai semăna cu nimic din ce...
Cancan
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu cel mai căutat om din lume, după ce a fost arestat. Decizia luată de autorități
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Meriton Korenica, asaltat de oferte! Neluțu Varga i-a fixat prețul starului de la CFR Cluj! Exclusiv
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...