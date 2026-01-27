Ceartă între fostul și actualul ministru al Fondurilor Europene. Pîslaru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu: „Hoțul strigă hoții”

Dragoș Pîslaru, actualul ministru al Fondurilor Europene, a avut un atac la adresa social-democraților, cărora le-a transmis să se decidă dacă sunt la guvernare sau în opoziție și a subliniat că, în privința fondurilor europene, în guvernele anterioare „s-a făcut rahatul praf”. Fostul ministru Adrian Câciu i-a răspuns pe Facebook, acuzându-l pe Dragoș Pîslaru că a pierdut bani europeni în loc să îi atragă. „Hoțul strigă hoții”, a precizat Câciu.

„PSD ar trebui să se lămurească, în primul rând, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. (…) Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. (...)

Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf, scuzați-mă că vă spun, pe bani naționali s-au dat discreționar sume pe care nu le aveai în buget, deci tu practic ai avut la dispoziție banii europeni și ai preferat în mod explicit să folosești fonduri naționale pe care le dai discreționar și faci o mare împărțeală în economie din bani naționali, fără să te concentrezi de fapt pe banii europeni”, a declarat Dragoș Pîslaru marți, într-un interviu pentru StartupCafe.ro.

Pîslaru a mai adăugat că, până acum, listele privind investițiile pe bani europeni au fost făcute pe criterii politice.

„Ia spitalul, na spitalul, du segmentul de autostradă, scoate segmentul de autostradă! Românii știu lucrurile astea. Eu sunt convins că, fără ca acum să trebuiască să explic chestia asta, ei realizează că a fost o mare împărțeală, că s-au împărțit proiectele, inclusiv banii europeni, design-ul de împărțeală a fost mai important decât demararea proiectelor efective și atunci întârzierea vine de la faptul că le-a luat 2-3 ani să negocieze între ei județul, municipiul și așa mai departe. Și nu e OK (…) Fondurile europene nu funcționează pe marea împărțeală”, a mai spus Pîslaru.

Câciu spune că actualul ministru a pierdut bani europeni

În replică, fostul ministru Adrian Câciu îl acuză pe Dragoș Pîslaru că, de fapt, a pierdut bani europeni. Social-democratul a subliniat că, în timpul mandatului său, România a atras peste 10 miliarde de euro.

„Dumneavoastră? Zero pe PNRR. De fapt, minus, că ați pierdut șapte miliarde euro. Doar 2,5 miliarde euro în aceste șase luni, pe coeziune. Spor să aveți!

Despre discreționar, nu știu de ce «hoțul strigă hoții». Citeam în presă că o firmă la care ați fost acționar a prins ceva contracte cu MIPE dupa ce ați ajuns ministru. Citeam și alte lucruri legat de bazele de date din MIPE. Nu este treaba mea asta. Despre spitale, domnule, mai ales despre Sibiu, nu cred că aveți toate datele. Cei care implementează investițiile din PNRR pe sănătate sunt la alt minister. Eu înteleg că ați vrut să ziceti ceva, dar, hai să repetăm:

10,4 miliarde euro, Câciu

2,5 miliarde euro, Pâslaru”, a scris Câciu pe pagina sa de Facebook.

