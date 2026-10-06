Ceartă pe bani în AUR. Lulea îl acuză pe Peiu că minte și le cere lui Dungaciu și Simion un singur lucru

Scandalul din cadrul partidului AUR capătă noi dimensiuni și a ajuns la „faza pe bani”. Unul dintre fondatorii partidului și poate cel mai vechi colaborator al lui George Simion, Marius Lulea, a fost dat afară din formațiune, după cum anunța senatorul Peiu. Motivul invocat de către economist e că Lulea nu și-ar fi plătit cotizațiile. Cel acuzat și rămas fără carnet de partid îl acuză de minciună și vine cu dovezi.

Marius Lulea, cunoscut deja în spațiul public, a venit cu dovezi care-l contrazic pe senatorul Peiu care declarase că fostul prieten al lui Simion nu și-ar fi plătit cotizațiile și acesta ar fi motivul pentru care a fost exclus.

Lulea a scris pe rețelele sociale: În spiritul transparenței, îi invit public pe Dan Dungaciu și George Simion să precizeze dacă și-au achitat cotizațiile aferente fiecărei luni din acest an și să publice dovezile de plată, așa cum am procedat eu.

Dacă situația cotizației mele este considerată de interes public și este folosită pentru a pune sub semnul întrebării calitatea mea de membru, este firesc ca același standard de transparență să fie aplicat și celor care conduc partidul.

Atașez documentul bancar care atestă plata cotizației către Partidul AUR, cu mențiunea expresă „cotizație membru 2026, 2027, 2028”. Nu voi continua discuția pe această temă, deoarece consider că a ajuns într-o zonă penibilă și nu face decât să slăbească un partid care are zeci de mii de membri și milioane de susținători. Trebuie să fim serioși, responsabili și să ne concentrăm pe problemele reale ale românilor”.

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Editor : A.R.