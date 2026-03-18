Live TV

Cearta pe buget: Sorin Grindeanu spune că PSD nu cedează șantajului și vorbește despre majoritatea USR-PNL-AUR-POT creată ad-hoc

Data publicării:
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. „Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Grindeanu, urând „drum bun împreună” noii majorităţi „USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament”.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului”, a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorn Grindeanu.

Acesta susţine că 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate.

„Noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi atunci le urăm drum bun împreună!”, a mai scris Grindeanu în mesaj.

Discuţiile pe tema bugetului în comisiile comune de buget-finanţe din cele două Camere sunt blocate, miercuri seară.

Amendamentul PSD la bugetul Ministerului Muncii, care cuprinde măsurile din pachetul social, în valoare de 1,1 miliarde lei, nu a trecut la vot, fiind înregistrat acelaşi număr de voturi de 2 ori.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
De la ce vârstă te poţi angaja în România. Cine poate lucra part-time sau full-time
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit