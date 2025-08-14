Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul”

Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”.

„În timp ce 'pachetul doi' de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărita sub ochii noștri. Deja in școli se pregătește cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii. Se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri.

Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol.

Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris vicepreședinta PSD pe pagina sa de Facebook.

Aceasta îll acuză pe ministrul Educației, Daniel David, că „joacă rolul de salvator, dar salvează doar propriul fotoliu”.

Ciucu: „Ori rupi Coaliția, ori taci”

Replica a venit la scurt timp de la prim-vicepreședintele PNL și edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta i-a transmis că atacă „populist” guvernul și că ar trebui să aibă „decența” să nu atace coaliția din care face parte.

„Asta pentru că Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul. Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. Crezi că își dorește cineva acest lucru?!! Dar riscăm să intrăm în colaps. Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește in interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic.

Tu și Nasui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul. Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin. Nițică decență nu ar strica”, a comentat Ciprian Ciucu.

Victoria Stoiciu i-a răspuns liderului PNL spunând că lipsa de decență este de fapt în Educație și a lăsat de înțeles că ministrul Daniel David ar trebui schimbat.

„Și educația și cei vulnerabili trebuie să plătească pentru că unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistența era mai mică, asta a fost logica. Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte – la ceea ce se întâmplă în educație, de exemplu. Doar pentru că demersurile mele interne au eșuat, ar trebui să tac și public? Și nu te supăra, există alternativă – nu mă refer la o formulă de guvernare, aici ai dreptate, toate celelalte variante sunt mai proaste, dar alternativă la David și reforma lui David există”, a completat social-democrata.

Editor : A.G.