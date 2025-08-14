Live TV

Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-14 at 11.06.01
Din articol
Ciucu: „Ori rupi Coaliția, ori taci”

Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”.

„În timp ce 'pachetul doi' de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărita sub ochii noștri. Deja in școli se pregătește cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii. Se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri.

Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol.

Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor putea duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a scris vicepreședinta PSD pe pagina sa de Facebook. 

Aceasta îll acuză pe ministrul Educației, Daniel David, că „joacă rolul de salvator, dar salvează doar propriul fotoliu”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ciucu: „Ori rupi Coaliția, ori taci”

Replica a venit la scurt timp de la prim-vicepreședintele PNL și edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta i-a transmis că atacă „populist” guvernul și că ar trebui să aibă „decența” să nu atace coaliția din care face parte.

„Asta pentru că Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul. Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. Crezi că își dorește cineva acest lucru?!! Dar riscăm să intrăm în colaps. Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește in interior, vorbește în coaliție, sau dă-te afară și atacă zilnic.

Tu și Nasui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul. Când faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru că înțeleg că nu există o alternativă astăzi, mă abțin. Nițică decență nu ar strica”, a comentat Ciprian Ciucu.

Victoria Stoiciu i-a răspuns liderului PNL spunând că lipsa de decență este de fapt în Educație și a lăsat de înțeles că ministrul Daniel David ar trebui schimbat. 

„Și educația și cei vulnerabili trebuie să plătească pentru că unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistența era mai mică, asta a fost logica. Și tu îmi ceri să nu critic asta pe motive de decență? Eu zic că lipsa de decență e în altă parte – la ceea ce se întâmplă în educație, de exemplu. Doar pentru că demersurile mele interne au eșuat, ar trebui să tac și public? Și nu te supăra, există alternativă – nu mă refer la o formulă de guvernare, aici ai dreptate, toate celelalte variante sunt mai proaste, dar alternativă la David și reforma lui David există”, a completat social-democrata. 

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Digi Sport
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Trump se va întâlni cu Putin, dar fără armata de specialiști în...
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
proteste serbia - birn
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au...
Volodymyr Zelenskyy at Downing Street, London, UK - 01 Mar 2025
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii...
Ultimele știri
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID305725_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Bolojan, despre criza din coaliţie: „A fost o situaţie în care şedinţele nu s-au derulat în condiţii normale”
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă nu acoperi găurile negre din economie”
bolojan fals online
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD păstrează tăcerea
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...