Live TV

Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la spitalul Buzău

Data publicării:
alexandru muraru alexandru rogobete
Foto: Inquam Photos
Din articol
Lider PNL Iaşi: De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa  Rogobete: În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control  Emanuel Ungureanu (USR): Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii 

PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut „paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul Sănătăţii anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România, Rogobete precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul. 

Lider PNL Iaşi: De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa 

„Un tânăr de 25 de ani a murit nu pe patul de spital, ci în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce a suferit leziuni în urma unui accident rutier. Acest lucru a indignat comunitatea locală şi buzoienii au protestat, ieri (marţi - n.r.), în faţa spitalului, cerând explicaţii şi responsabilitate. Asta sub ochii nepăsători ai preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, dar mai ales ai ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care nu a aplicat aceeaşi unitate de măsură aşa cum a făcut la Iaşi şi Constanţa. Ministrul Sănătăţii încearcă astfel să minimalizeze tragedia de la Buzău invocând Colegiul Medicilor, dar refuză să trimită Corpul de Control şi să se deplaseze la Buzău, toate acestea pentru a acoperi responsabilitatea entităţii sub care se află spitalul judeţean, Consiliul Judeţean Buzău“, arată un comunicat al PNL Iași. 

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că este inacceptabil ca ministrul Alexandru Rogobete să nu aibă o reacţie în cazul de la Buzău. 

„Domnule ministru, aveţi ordin pe linie de partid să închideţi ochii la ce s-a întâmplat la Buzău? De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la SJU Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa? Ce vă împiedică să aveţi până la această oră o reacţie, aşa cum imediat aţi făcut-o în alte cazuri care v-au convenit politic? Domnule ministru, de câte ori aţi folosit aeronavele MAPN pentru exerciţii de imagine pe suferinţa pacienţilor şi cât au costat? Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceţi complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului naţional”, a declarat Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi. 

Rogobete: În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control 

Ministrul Sănătăţii precizează într-o postare pe Facebook că a văzut în spaţiul public declaraţiile unor politicieni legate de situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi consideră necesar să vină cu câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformaţi, mai ales din punct de vedere medical. 

„Pentru acest caz am fost informat în timp util şi am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituţie abilitată să se pronunţe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare şi va exista un răspuns clar privind situaţia pacientului politraumatizat de la Buzău”, anunţă ministrul. 

Rogobete precizează că „a văzut însă şi acuzaţii potrivit cărora ar încerca să muşamalizeze acest caz”. 

„Este o afirmaţie nefondată şi profund incorectă. Nu am muşamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul şi care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoaşterea lor ne permite să le corectăm. Am discutat inclusiv cu preşedintele Consiliul Judeţean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum şi verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce ţin de zona administrativă”, subliniază ministrul. 

Potrivit lui Alexandru Rogobete, „a compara politic situaţia de la Buzău cu cea de la Iaşi este aberant”. 

„La Iaşi vorbeam despre decesele unor copii, despre infecţii neraportate, protocoale încălcate şi lipsa infrastructurii minime în secţii ATI — o situaţie critică ce punea în pericol vieţi, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo. Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu ştie ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declaraţii politice şi nici din acuzaţii fără fundament A compara situaţia de la Buzău cu cea de la Iaşi este aberant. În loc să îmi numere deplasările la spitale, le recomand celor care fac astfel de comparaţii să se ocupe de lucruri concrete: de exemplu, să asigure chiuvete funcţionale în secţia ATI pentru copii, pentru respectarea tuturor protocoalelor de siguranţă sau sǎ se asigure cǎ nu le mai scade concentraţia de clor din apǎ şi se colonizeaza cu bacterii toţi robineţii. În sănătate, contează faptele, competenţa şi responsabilitatea — nu zgomotul politic”, mai comentează ministrul acuzaţiile care i se aduc.

Citește și Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor” 

Emanuel Ungureanu (USR): Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii 

Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, lansează acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului. 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ungureanu se întreabă: „De ce nu trimite Rogobete Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean Ciolacu Buzău?”. Acesta susţine că tânărul „a murit cu zile în Spitalul Judeţean Buzău controlat de PSD Buzău Ciolacu” şi acuză lipsa unei reacţii ferme din partea Ministerului Sănătăţii. 

Potrivit deputatului USR, la 48 de ore de la tragedie, ministrul Sănătăţii „tace în mod suspect, nu trimite un control extins la spitalul coordonat de Ciolacu şi plasează problema la Colegiul Medicilor”. Emanuel Ungureanu afirmă că această abordare diferă de reacţiile ministerului în alte cazuri similare.  

„Nu a procedat la fel domnul Rogobete în cazul unor alte tragedii care s-au întâmplat în alte unităţi sanitare”, spune acesta, amintind de controalele trimise „în cazul tragediilor de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi sau de la Spitalul Armonia din Constanţa”. 

Fostul deputat de Buzău consideră că un control extins ar fi scos la iveală problemele de management ale unităţii medicale.  

„Dacă ar fi trimis Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean din Buzău sau Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, am fi aflat cât de prost este condus acest spital sub coordonarea PSD Buzău”, susţine Ungureanu. 

În finalul mesajului său, Emanuel Ungureanu lansează un atac politic direct la adresa ministrului Sănătăţii, afirmând că „domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii”.

Citește și Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale 

Mai multe persoane au protestat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani internat în unitatea medicală în urma unui accident rutier. Conducerea spitalului a anunţat declanşarea unor anchete pentru clarificarea circumstanţelor decesului şi a solicitat ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist, pentru asigurarea transparenţei. 

Tânărul, identificat ca fiind Gabriel, în vârstă de 25 de ani, a fost rănit într-un accident rutier produs pe 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti. Acesta era pasager într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, maşina fiind implicată într-o coliziune frontală cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma accidentului, mai multe persoane au fost rănite, iar Gabriel a suferit o fractură de femur. Potrivit informaţiilor oficiale, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe şi ulterior internat la secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale luni, 5 ianuarie. Starea sa de sănătate s-a deteriorat însă brusc, pacientul fiind transferat la terapie intensivă, unde a survenit decesul. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
2
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
3
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”
firma psd de la intrarea in sediu
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă PSD se joacă de-a șoarecele și pisica: „Cine să fie pisica? Coaliția funcționează”
spitalul_judetean_de_urgenta_buzau_intrare
Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Conducerea spitalului anunţă anchete
rogobete 3
Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, săptămâna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de performanță
Recomandările redacţiei
profimedia-1063936290
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze...
intarzieri gara de nord
Sute de minute întârziere la plecările și sosirile din Gara de Nord...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina...
sediul anaf
Schimbări importante pentru SRL-uri: ANAF poate pune gaj pe bunurile...
Ultimele știri
Ajutor neașteptat pentru Ucraina. O țară din vestul Europei schimbă retorica și ar putea trimite trupe de menținere a pacii
Filarmonica din Viena a anunțat dirijorul care se va afla la pupitrul orchestrei cu ocazia Concertului de Anul Nou 2027
Căderi de pietre pe DN 57. Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Ce salariu ia un funcţionar la pariuri: venitul poate fi unul frumuşel
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Fost consilier prezidențial, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Este o ipocrizie publică...
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...