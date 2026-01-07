Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la spitalul Buzău

PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut „paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul Sănătăţii anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România, Rogobete precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul.

Lider PNL Iaşi: De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa

„Un tânăr de 25 de ani a murit nu pe patul de spital, ci în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce a suferit leziuni în urma unui accident rutier. Acest lucru a indignat comunitatea locală şi buzoienii au protestat, ieri (marţi - n.r.), în faţa spitalului, cerând explicaţii şi responsabilitate. Asta sub ochii nepăsători ai preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, dar mai ales ai ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care nu a aplicat aceeaşi unitate de măsură aşa cum a făcut la Iaşi şi Constanţa. Ministrul Sănătăţii încearcă astfel să minimalizeze tragedia de la Buzău invocând Colegiul Medicilor, dar refuză să trimită Corpul de Control şi să se deplaseze la Buzău, toate acestea pentru a acoperi responsabilitatea entităţii sub care se află spitalul judeţean, Consiliul Judeţean Buzău“, arată un comunicat al PNL Iași.

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că este inacceptabil ca ministrul Alexandru Rogobete să nu aibă o reacţie în cazul de la Buzău.

„Domnule ministru, aveţi ordin pe linie de partid să închideţi ochii la ce s-a întâmplat la Buzău? De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la SJU Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa? Ce vă împiedică să aveţi până la această oră o reacţie, aşa cum imediat aţi făcut-o în alte cazuri care v-au convenit politic? Domnule ministru, de câte ori aţi folosit aeronavele MAPN pentru exerciţii de imagine pe suferinţa pacienţilor şi cât au costat? Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceţi complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului naţional”, a declarat Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi.

Rogobete: În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control

Ministrul Sănătăţii precizează într-o postare pe Facebook că a văzut în spaţiul public declaraţiile unor politicieni legate de situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi consideră necesar să vină cu câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformaţi, mai ales din punct de vedere medical.

„Pentru acest caz am fost informat în timp util şi am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituţie abilitată să se pronunţe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare şi va exista un răspuns clar privind situaţia pacientului politraumatizat de la Buzău”, anunţă ministrul.

Rogobete precizează că „a văzut însă şi acuzaţii potrivit cărora ar încerca să muşamalizeze acest caz”.

„Este o afirmaţie nefondată şi profund incorectă. Nu am muşamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul şi care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoaşterea lor ne permite să le corectăm. Am discutat inclusiv cu preşedintele Consiliul Judeţean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum şi verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce ţin de zona administrativă”, subliniază ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, „a compara politic situaţia de la Buzău cu cea de la Iaşi este aberant”.

„La Iaşi vorbeam despre decesele unor copii, despre infecţii neraportate, protocoale încălcate şi lipsa infrastructurii minime în secţii ATI — o situaţie critică ce punea în pericol vieţi, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo. Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu ştie ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declaraţii politice şi nici din acuzaţii fără fundament A compara situaţia de la Buzău cu cea de la Iaşi este aberant. În loc să îmi numere deplasările la spitale, le recomand celor care fac astfel de comparaţii să se ocupe de lucruri concrete: de exemplu, să asigure chiuvete funcţionale în secţia ATI pentru copii, pentru respectarea tuturor protocoalelor de siguranţă sau sǎ se asigure cǎ nu le mai scade concentraţia de clor din apǎ şi se colonizeaza cu bacterii toţi robineţii. În sănătate, contează faptele, competenţa şi responsabilitatea — nu zgomotul politic”, mai comentează ministrul acuzaţiile care i se aduc.

Emanuel Ungureanu (USR): Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii

Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, lansează acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ungureanu se întreabă: „De ce nu trimite Rogobete Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean Ciolacu Buzău?”. Acesta susţine că tânărul „a murit cu zile în Spitalul Judeţean Buzău controlat de PSD Buzău Ciolacu” şi acuză lipsa unei reacţii ferme din partea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit deputatului USR, la 48 de ore de la tragedie, ministrul Sănătăţii „tace în mod suspect, nu trimite un control extins la spitalul coordonat de Ciolacu şi plasează problema la Colegiul Medicilor”. Emanuel Ungureanu afirmă că această abordare diferă de reacţiile ministerului în alte cazuri similare.

„Nu a procedat la fel domnul Rogobete în cazul unor alte tragedii care s-au întâmplat în alte unităţi sanitare”, spune acesta, amintind de controalele trimise „în cazul tragediilor de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi sau de la Spitalul Armonia din Constanţa”.

Fostul deputat de Buzău consideră că un control extins ar fi scos la iveală problemele de management ale unităţii medicale.

„Dacă ar fi trimis Inspecţia Sanitară de Stat la Spitalul Judeţean din Buzău sau Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii, am fi aflat cât de prost este condus acest spital sub coordonarea PSD Buzău”, susţine Ungureanu.

În finalul mesajului său, Emanuel Ungureanu lansează un atac politic direct la adresa ministrului Sănătăţii, afirmând că „domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii”.

Mai multe persoane au protestat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani internat în unitatea medicală în urma unui accident rutier. Conducerea spitalului a anunţat declanşarea unor anchete pentru clarificarea circumstanţelor decesului şi a solicitat ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist, pentru asigurarea transparenţei.

Tânărul, identificat ca fiind Gabriel, în vârstă de 25 de ani, a fost rănit într-un accident rutier produs pe 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti. Acesta era pasager într-un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, maşina fiind implicată într-o coliziune frontală cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma accidentului, mai multe persoane au fost rănite, iar Gabriel a suferit o fractură de femur. Potrivit informaţiilor oficiale, tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe şi ulterior internat la secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, unde urma să fie supus unei intervenţii chirurgicale luni, 5 ianuarie. Starea sa de sănătate s-a deteriorat însă brusc, pacientul fiind transferat la terapie intensivă, unde a survenit decesul.

