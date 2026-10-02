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Cele 11 hotărâri de Guvern suspendate la cererea PSD au reintrat în vigoare. Ce măsuri sunt vizate

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BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, a anunțat, vineri, că cele 11 hotărâri de Guvern suspendate de Curtea de Apel, ca urmare a contestațiilor depuse de PSD, au reintrat în vigoare. Printre acestea se numără și plata unor ajutoare către persoanele cu dizabilități, potrivit lui Reșitnec. După 60 de zile de la suspendare, PSD nu a mai înaintat acțiunea în anulare cu fundament, iar actul de suspendarea a încetat automat. 

„Până și PSD a trebuit să ne dea dreptate că ce au făcut ei era o mizerie. 

PSD a dat Guvernul în judecată. De 11 ori, pentru a bloca mai multe hotărâri de guvern printre care inclusiv plata ajutoarelor către persoanele cu dizabilități. 

Reiterez: Nu hotărâri controversate. Nu decizii politice discutabile. 

Hotărâri care țin de funcționarea statului și care vizau lucruri de care România are nevoie: protecția mediului și a ariilor naturale, drepturile persoanelor cu dizabilități, ocuparea forței de muncă, reorganizarea unor instituții care consumă bani publici fără eficiență. 

Lucruri normale, pe care orice guvern responsabil ar trebui să le facă. 

De ce? Pentru a bloca guvernul și a face circ politic la televizor. Curtea de Apel București le-a dat inițial câștig de cauză. Atenție! Nu le-au anulat, le-au suspendat. Pentru că o cerere de suspendare nu e de ajuns. Legea e clară: dacă în 60 de zile de la suspendare nu mergi mai departe și introduci și acțiunea în anulare cu fundament, suspendarea încetează de drept. Automat. Fără nicio decizie a instanței. 

PSD nu a făcut-o. Pentru că știau și ei că nu au nici un fundament, că ce făceau era doar show politic. 

Toate cele 11 suspendări au încetat acum. Cu alte cuvinte, PSD a blocat luni de zile măsuri care afectau persoane cu dizabilități, comunități care depind de un mediu protejat, oameni care așteptau un cadru legal funcțional pe piața muncii. Le-au blocat, au făcut scandal și după au recunoscut că nu aveau nici un fundament”, arată mesajul secretarului general al Guvernului. 

Curtea de Apel București a suspendat 11 hotărâri de Guvern ale Executivului interimar condus de Ilie Bolojan, din cele 12 atacate inițial de social-democrați. Deciziile instanței au oprit aplicarea, printre altele, a unor măsuri privind primele acordate tinerilor la prima angajare, suspendarea permisului pentru amenzile neachitate, gestionarea a aproape 600 de milioane de euro din fonduri externe, sprijinul pentru crescătorii individuali de animale și reducerea numărului de posturi la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Editor : Alexandru Costea

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