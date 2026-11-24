Președintele USR, Dominic Fritz, îi solicită șefului Agenției Naționale de Integritate (ANI), Bogdan Alexandru Sticlosu, să răspundă public la patru întrebări referitoare la decizia prin care Radu Miruță a fost declarat incompatibil.

Liderul USR pune sub semnul întrebării modul în care a fost instrumentat dosarul și susține că există suspiciuni privind influența politică asupra instituției. Fritz anunță că va transmite întrebările și răspunsurile primite inclusiv președintelui României.

Într-un mesaj publicat marți, 24 noiembrie, pe Facebook, Dominic Fritz a cerut conducerii ANI să clarifice circumstanțele în care a fost analizată situația prim-vicepreședintelui USR, Radu Miruță, declarat incompatibil după ce ar fi desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care era deputat.

Fritz susține că există mai multe aspecte neclare, de la comunicarea publică a deciziei până la repartizarea dosarului și eventualele contacte dintre conducerea ANI și lideri ai PSD.

Cele patru întrebări adresate șefului ANI

Prima întrebare vizează modul în care informațiile despre incompatibilitatea lui Radu Miruță au ajuns în presă.

Dominic Fritz solicită să afle în baza căror prevederi legale ANI a comunicat public constatarea înainte ca persoana vizată să primească raportul. Totodată, cere identificarea persoanei din instituție care ar fi transmis informația către Antena 3 înaintea comunicatului oficial.

A doua întrebare privește repartizarea dosarelor. Liderul USR afirmă că același inspector de integritate care a constatat conflictul său de interese s-a ocupat și de cazul lui Radu Miruță. În consecință, solicită prezentarea dovezilor că cele două dosare au fost repartizate aleatoriu, conform legii.

A treia întrebare se referă la rapiditatea soluționării cazului. Fritz susține că dosarul lui Miruță a fost finalizat în numai șapte luni de la sesizare, deși ANI ar avea peste 3.000 de dosare nesoluționate. El cere explicații privind prioritizarea acestei investigații.

Ultima întrebare vizează posibile contacte politice. Președintele USR îi cere lui Bogdan Alexandru Sticlosu să precizeze dacă a avut discuții, direct sau prin intermediari, cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Alfred Simonis ori alți lideri PSD înaintea adoptării deciziei privind Radu Miruță.

Fritz contestă independența ANI și critică numirea actualului președinte

Dominic Fritz consideră că lipsa unor explicații convingătoare poate alimenta suspiciunile privind folosirea instituției în scopuri politice.

Liderul USR critică inclusiv modalitatea în care Bogdan Alexandru Sticlosu a ajuns la conducerea ANI, invocând trecutul său de consilier personal al fostului premier PSD Mihai Tudose și două încercări nereușite de a promova concursul pentru ocuparea funcției.

Fritz susține că aceste circumstanțe ridică semne de întrebare asupra independenței unei instituții care are responsabilitatea de a verifica averile și eventualele incompatibilități ale politicienilor și funcționarilor publici.

Acuzațiile reprezintă poziția politică exprimată de președintele USR, iar articolul News.ro nu prezintă dovezi care să confirme o intervenție a PSD în instrumentarea dosarului.

USR va sesiza Parlamentul și va transmite cazul președintelui României

Dominic Fritz anunță că parlamentarii USR vor formula o interpelare oficială către ANI, solicitând răspunsuri la toate cele patru întrebări.

În plus, liderul partidului intenționează să transmită documentele rezultate din acest demers președintelui României, invocând atribuțiile constituționale ale șefului statului privind buna funcționare a autorităților publice.

Demersul vine după ce ANI a constatat că Radu Miruță s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate în timpul mandatului de parlamentar.

Radu Miruță susține că a fost obligat de instanță să efectueze expertiza și că nu a primit bani

Radu Miruță a respins acuzațiile formulate de ANI și a declarat că activitatea pentru care este cercetat a constat într-o expertiză judiciară pe care fusese obligat de instanță să o realizeze.

Deputatul USR susține că nu a încasat nicio sumă de bani pentru efectuarea expertizei.

Mai mult, Miruță a prezentat anterior un document emis de ANI în care instituția oferea explicații referitoare la posibilitatea exercitării simultane a calității de parlamentar și a celei de expert tehnic judiciar.

În contextul noii decizii, acesta a acuzat existența unor motivații politice și a transmis că nu va renunța la demersurile sale privind identificarea neregulilor din ministerele în care a activat.

Disputa dintre conducerea USR și Agenția Națională de Integritate continuă astfel, în condițiile în care Dominic Fritz solicită explicații publice privind procedurile instituției și independența deciziilor sale.

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Editor : Sebastian Eduard