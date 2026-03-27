Live TV

Cele trei scenarii ale PSD privind guvernarea. Grindeanu, după reuniunea din Olt: „Lumea a exclus să mai continuăm în această formulă"

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Din articol
Scenariile discutate în PSD „Bolojan nu s-a purtat ca un premier”

Sorin Grindeanu le-a vorbit social-democraților din Olt despre trei scenarii privind guvernarea: să continue cu Ilie Bolojan, partidul să treacă în Opoziție sau să schimbe premierul. Liderul PSD a subliniat că membrii partidului s-au declarat nemulțumiți și au exclus continuarea în actuala formulă. „A fost ca la olteni, mai aprinși așa”, a spus Grindeanu. 

Scenariile discutate în PSD

„Eu am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în Opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul întâlnirii regionale cu social-democrații din Oltenia.

În privința atmosferei din sală, liderul PSD a mai precizat: „A fost ca la olteni, mai aprinși așa. Lumea a exclus astăzi să mai continuăm în această formulă”.

Întrebat ulterior la ce s-a referit prin „reconfigurare în interiorul Coaliției”, Grindeanu a lăsat de înțeles că social-democrații ar cere atât schimbarea premierului, cât și schimbări în ceea ce privește USR:

„Când am spus reconfigurare în cadrul coaliției proeuropene, am avut în vedere nu doar funcția de premier, ci și celelalte componente. Între PSD și USR există o istorie neprietenoasă de zece ani, încă de la înființarea acestora. Sunt lucruri pe care le-am spus în toată această perioadă.

Nu am cum să nu critic ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului — să lași oamenii fără apă de Crăciun. La fel, unele excese legate de anumite numiri controversate la uzine de apărare. Sau să mă fac că nu le văd.”

„Bolojan nu s-a purtat ca un premier”

„Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă lucrurile nu mai sunt constructive”, a mai spus Grindeanu. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Digi Sport
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robert fico ilie bolojan guvern
Robert Fico, în România: O mare parte a agendei noastre se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea noastră să aibă o participare mai puternică prin companii
lucian stanciu viziteu usr 2 fb
Un primar USR critică Guvernul: „Bolojan ne-a luat banii de termoficare, școli și cofinanțări. Ne pune bețe în roate”
stalpi dunare
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”. Premierul anunță o nouă reglementare
bolojan si grindeanu in parlament
Ilie Bolojan: Nu se pune problema unei demisii. Dacă PSD generează această criză, trebuie să şi-o asume
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Israelul anunță că va...
violenta domestica
Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață...
CHIANG MAI, THAILAND, MAR 18 , 2026 : Woman hand holding iPhone 17 with social networking service Telegram on the screen.
Aproape 2.000 de femei, șantajate cu imagini intime pe Telegram de...
Ultimele știri
Activele fondurilor de pensii private au depășit 209 miliarde de lei în 2025. Ce arată datele ASF despre Pilonul II și III
Reviziile la Petromidia şi Vega s-au finalizat cu succes. Rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă în următoarele zile
Adrian Negrescu, consultant fiscal, despre execuția bugetară la două luni: „Cea mai rapidă corecție a deficitului din ultimii ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Motorina de la pompă nu mai este românească. De ce România nu mai este independentă din punct de vedere al...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia. Cifre impresionante ale fotbalistului...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Câţi bani a cheltuit Nicusor Dan pe vizitele externe în 2025? Suma nici nu se compară cu cea de care a dispus...
Digi FM
Țara europeană unde criza a lovit puternic, dar salariul minim crește a șasea oară din 2022 încoace
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Fiica lui Andrea Bocelli, criticată de fani după ce a dezvăluit că joacă într-un serial: „Oare ar fi primit...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”