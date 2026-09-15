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Video Cele trei scenarii PNL pentru criza politică. Sighiartău: „Colegii îmbrățișează ideea anticipatelor”. Ce spune despre Nazare premier

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
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Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Guvern tehnocrat doar pentru 6 luni Profilul premierului dorit de PNL Și PNL amenință cu anticipatele

Vicepreședintele PNL a declarat marți, la Interviurile Digi24.ro, că partidul are trei scenarii pentru ieșirea din criza politică: guverne minoritare succesive, un Executiv tehnocrat sau alegerile anticipate. Robert Sighiartău a transmis că viitorul premier ar trebui să aibă un profil de economist și nu a exclus varianta lui Alexandru Nazare.

„Noi ne-am gândit la soluții și încă de când am fost convocați în fața președintelui am spus că singura soluție prin care putem să împăcăm cele două forțe, care până la urmă contează, mă refer la PSD și PNL, este să avem guverne minoritare succesive. Noi nu mai putem guverna cu PSD”, a declarat Robert Sighiartău.

Liberalul a mai subliniat că „presiunea președintelui Nicușor Dan ar trebui să se mute pe social-democrați”.

Guvern tehnocrat doar pentru 6 luni

„Noi avem două soluții, chiar trei, dacă luăm în considerare alegerile anticipate. În primul rând guverne succesive, minoritare, așa cum am spus mai înainte, apoi un guvern de armistițiu, adică un guvern tehnocrat cap-coadă, deci nu subordonați politic sau oameni care lucrează pentru partidele politice și a treia variantă alegerile anticipate, deci multe soluții nu sunt pe masă.

Guvernul tehnocrat ar fi un guvern de armistițiu pentru următoarele șase luni de zile, pentru a se reașeza lucrurile în politică și să reușim să trecem și bugetul pe anul 2027. Deci, din punctul acesta de vedere, guvernul tehnocrat este o soluție”, a explicat Sighiartău.

Întrebat de ce readuce PNL în discuție scenariul Guvernului tehnocrat, după ce a respins varianta propusă de Eugen Tomac în urmă cu câteva luni, liberalul a transmis că, de fapt, nici premierul și nici miniștrii de atunci nu aveau profil cu adevărat tehnocrat:

„În primul rând, n-a fost un guvern tehnocrat. Premierul propus era președintele unui partid politic, Partidul Mișcarea Populară, cu valențe politice, cu idei până la urmă de relansare politică.

Vicepremierul propus atunci, membru al Forței Drepte, fost PNL. Deci, foarte mulți membri ai acelui guvern nu erau tehnocrați profesioniști, care să nu mai fi făcut politică. Erau oameni politici care doreau să se relanseze politic.”

Profilul premierului dorit de PNL

„În primul rând, trebuie să înțeleagă că este un om care își servește țara într-o perioadă extrem de complicată și că foarte mari beneficii de imagine și de popularitate nu are cum să aibă. Trebuie să mențină deficitul și chiar să scadă. Asta înseamnă măsuri de reducere a cheltuielilor statului de luat în continuare.

Deci profil economic, om responsabil, om care își asumă deciziile, nu fuge de răspundere a asumării deciziilor”, a mai transmis liberalul, care nu a exclus varianta Alexandru Nazare.

„Poate fi Alexandru Nazare, pot fi și alți oameni care îndeplinesc acest profil. Alexandru Nazare a fost și este ministrul finanțelor publice și împreună cu Ilie Bolojan a reușit să mențină ceastă disciplină fiscală care a redus deficitul record într-un an de zile”, a mai spus Sighiartău.

Și PNL amenință cu anticipatele

Vicepreședintele PNL susține că dacă PSD nu poate aduna o majoritate, dar nici Guvernul tehnocrat nu se va concretiza, atunci se poate ajunge la anticipate: „Nu știu dacă ei (social-democrații n.red) își doresc să meargă la anticipate, cu toate că, cel puțin la nivel discursiv, ei spun că n-au nicio problemă. Eu vă spun că au. (…) Colegii noștri, dacă mă întrebați ce se întâmplă în interior, îmbrățișează ideea alegerilor anticipate, spre deosebire de cei de la PSD, care în interior nu vor alegeri anticipate.”

Acesta a mai transmis că, în acest moment, în PNL există între 15 și 20 de parlamentari care ar putea susține învestirea unui Guvern PSD, din tabăra care îi este ostilă lui Ilie Bolojan.

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