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Cererea AUR şi SOS de înfiinţare a unei comisii de anchetă privind migraţia, introdusă pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților

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plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis luni introducerea pe ordinea de zi a plenului solicitarea grupurilor parlamentare AUR şi S.O.S. România pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă referitoare la impactul migraţiei asupra ordinii publice şi securităţii naţionale, respectarea legislaţiei privind regimul străinilor şi combaterea migraţiei ilegale.

Comisia de anchetă va avea drept obiectiv să solicite autorităţilor competente (Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Română, CNCD, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte instituţii relevante) date complete şi actualizări privind: infracţiunile şi contravenţiile săvârşite de cetăţeni străini, cu defalcare pe naţionalităţi; tipuri de fapte şi perioade, situaţiile de şedere ilegală, deciziile de returnare, îndepărtările sub escortă şi măsurile de interdicţie de reintrare; cazurile de migraţie secundară şi de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei; abuzurile şi exploatarea la locul de muncă, inclusiv implicarea unor cetăţeni străini ca autori, eficienţa controalelor şi a măsurilor de prevenite şi combatere aplicate de instituţiile responsabile, potrivit documentului consultat de Agerpres.

„Pe baza acestor date şi a audierilor efectuate, comisia va identifica vulnerabilităţile legislative şi administrative, va evalua impactul fenomenului asupra ordinii publice şi securităţii naţionale şi va formula propuneri concrete de soluţii legislative, administrative şi instituţionale menite să reducă migraţia abuzivă, să îmbunătăţească retenţia lucrătorilor străini şi să consolideze capacitatea de control a autorităţilor”, menţionează sursa citată.

Editor : B.P.

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