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Cererea de reexaminare formulată de Nicușor Dan privind ariile protejate a fost respinsă. Legea merge din nou la promulgare

Data publicării:
camera deputatilor in sedinta
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Excepții de la evaluarea impactului asupra mediului

Plenul Camerei Deputaților a respins, miercuri, cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a proiectului care permite scoaterea anumitor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate pentru continuarea unor amenajări hidroenergetice. Camera Deputaților este for decizional, iar proiectul merge din nou la promulgare în forma adoptată inițial de Parlament.

Actul normativ modifică și completează Ordonanța de urgență 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Conform noilor prevederi, autoritatea publică centrală responsabilă de protecția mediului, apelor și pădurilor va putea modifica, la solicitarea beneficiarului, limitele unei arii naturale protejate prin eliminarea unor suprafețe din interiorul acesteia.

Măsura se aplică suprafețelor pentru care, la data de 29 iunie 2007, existau obiective de investiții aprobate prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat pentru realizarea unor amenajări hidroenergetice. Pentru a intra sub incidența legii, lucrările trebuie să fi fost începute sau obiectivele să se fi aflat în curs de execuție înaintea datei respective.

Excepții de la evaluarea impactului asupra mediului

Proiectul modifică și Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Regimul prevăzut de această lege nu se va aplica proiectelor sau componentelor unor proiecte care au ca obiectiv unic apărarea și securitatea națională ori intervenția în situații de urgență. Excepția include și proiectele care contribuie la îndeplinirea acestor obiective și care sunt desemnate prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

De asemenea, sunt exceptate capacitățile existente de producere sau transport al energiei electrice situate în arii naturale protejate, atunci când asupra acestora sunt realizate lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare.

Cererea de reexaminare transmisă de șeful statului a fost respinsă anterior și de Senat. După votul de miercuri din Camera Deputaților, proiectul își păstrează forma adoptată inițial de Parlament.

Editor : A.D.

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