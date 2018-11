Cererea DNA în cazul lui Tăriceanu ajunge la Biroul Permanent al Senatului

Solicitarea prin care DNA cere permisiunea de a-l ancheta penal pe Călin Popescă Tăriceanu intră în discuţia Biroului Permanent al Senatului. Fostul premier a afirmat că demersul procurorilor anticorupţie este unul politic şi că scopul acestuia ar fi îndepărtarea sa din viaţa publică. De asemenea, într-o intervenţie la România TV, Călin Popescu Tăriceanu a spus că Hotărârile de Guvern pe baza cărora DNA şi-a formulat acuzaţiile au fost cerute de Microsoft şi au fost adoptate deoarece licenţele folosite la acel moment de instituţiile statului nu erau plătite.

Tăriceanu, despre cererea DNA pentru a fi urmărit penal: Cred că e multă maculatură

Preşedintele Senatului s-a declarat suprins că a aflat "de la televizor" ce acuzaţii i se aduc. Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că a primit, în perioada în care era premier, „foloase materiale" de aproape 800.000 de dolari de la o firmă austriacă pentru a interveni pentru încheirea unor acte adiţionale la un contract derulat de companie. Suma ar fi fost transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore.

Aseară, la România TV, Călin Popescu Tăriceanu a spus că premisa pe care pleacă procurorii anticorupţie este "absolut ilogică". Şi asta pentru că hotărârile de Guvern invocate de DNA nu au fost o favoare, aşadar nu avea de ce să fi primit mită. Iar până la sfârşitul mandatului său nu s-a facut nicio plată către Microsoft pentru licenţele pe care instituţiile statului le foloseau.

Călin Popescu Tăriceanu: Toată această construcţie pe care DNA vrea să o facă pleacă de la început pe o premisă care este absolut ilogică. Este, din nou, un demers politic, aşa cum se vede în ultima vreme - în ultima vreme însemnând ani de zile. Acţiuni prin care o serie de lideri politici se doresc a fi scoşi din cursă. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă cam 20.000 de pagini, părerea mea este că, aşa cum s-a întâmplat şi în dosarul precedent, în care am fost acuzat şi achitat, este enorm de multă maculatură. Nu am niciun fel de teamă pentru că ştiu că sunt nevinovat. Nu am luat niciun ban, niciun leu, prin urmare nu am de ce să îmi fie teamă.

Solicitarea DNA va fi discutată azi în Biroul Permanent al Senatului, de unde va ajunge la Comisia juridică pentru un punct de vedere. Ulterior, va ajunge în plen, cel în măsură să aprobe sau nu începerea urmăririi penale.

