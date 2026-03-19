Cererea lui Nicușor Dan privind împărțirea banilor în București, parțial adoptată

Primăria Municipiului București. Foto: Agerpres
150 de milioane de lei pentru Planșeul Unirii și alte proiecte ale Primăriei conduse de Daniel Băluță

Comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului au adoptat, joi, un amendament la legea bugetului pe 2026, care transpune parțial referendumul din București privind împărțirea banilor între Primăria Generală și sectoare. 

Astfel, 85% din impozitele pe venit din Capitală vor merge la bugetul PMB, iar banii vor fi distribuiți ulterior către sectoare. 

Amendamentul vizează doar distribuirea taxelor pe venit, în timp ce referendumul era despre transferarea tuturor taxelor, inclusiv cele pe locuințe și mașini, în gestiunea bugetului general al Bucureștiului. 

De asemenea, 150 de milioane de lei sunt alocați către Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti pentru Sectorul 4, al cărei Primării este condusă de Daniel Băluță, având în vedere finanțarea obiectivelor de investiții „Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu x strada Turnu Măgurele”, „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”, precum și pentru finanțarea altor capitole de cheltuieli prevăzute în devizele generale ale investițiilor de infrastructură.  

„Amendamentul stabilește un mecanism clar și predictibil de repartizare a impozitului pe venit între municipiul București și județul Ilfov, introducând alocări directe pentru dezvoltare și consolidând rolul Consiliului General al Municipiului București, care aprobă prin hotărâre modul de distribuire a cotei de 85% între municipiu și sectoare. 

Amendamentul propus are ca obiect asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea unor lucrări de infrastructură de importanță majoră pentru municipiul București, în special pentru consolidarea și reabilitarea planșeului de acoperire a râului Dâmbovița din zona Pieței Unirii, precum și pentru realizarea pasajului rutier de la intersecția străzii Ion Iriceanu cu strada Turnu Măgurele. 

Planșeul din zona Pieței Unirii reprezintă un element structural esențial pentru infrastructura rutieră și pentru funcționarea uneia dintre cele mai importante zone de mobilitate urbană din București, fiind tranzitat zilnic de un volum ridicat de trafic auto și pietonal. Starea tehnică a acestuia impune intervenții urgente de consolidare și reabilitare, în vederea asigurării siguranței circulației și prevenirii riscurilor structurale. 

Prin urmare, alocarea sumei de 150 milioane lei din soldul contului prevăzut de OUG nr. 89/2025 permite accelerarea lucrărilor de infrastructură strategică și eliminarea unor vulnerabilități majore ale infrastructurii urbane, contribuind totodată la creșterea siguranței și la îmbunătățirea mobilității în zona centrală a municipiului București”, arată motivarea amendamentului depus în comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului. 

Amendamentul a fost propus de Cătălin Drulă și a trecut cu 32 de voturi „pentru”. 

Măsura se aplică doar în anul 2026, fiind un amendament care vizează bugetul din acest an. 

