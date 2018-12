CEx al PSD a început. Participă și ministrul Tudorel Toader

Conducerea extinsă a PSD s-a reunit, la această oră, într-o nouă ședință a Comitetului Executiv Național al PSD. La ședința care se desfășoară la Parlament a venit și ministrul Justiției, Tudorel Toader.

UPDATE 14:50 Olguța Vasilescu a luat cuvântul în CEx al PSD pentru a nega zvonurile potrivit cărora ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură. Pe de altă parte, Marian Oprișan i-a acuzat pe Victor Ponta, Marcel Ciolacu și Mihai Tudose că fac parte din „statul paralel”.

UPDATE 14:40 Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, și Toni Greblă, secretarul general al Guvernului, au discutat despre reclamația făcută de Viorica Dăncilă la CCR privind refuzul președintelui Klaus Iohannis de a remania miniștrii de la Dezvoltare și Transporturi.

Ministrul Tudorel Toader nu a vrut să explice de ce participă la ședința conducerii PSD. Prezența sa ar putea avea însă legătură cu discuțiile despre sesizarea depusă de Guvern la Curtea Constituțională, prin care președintele Klaus Iohannis a fost acuzat de crearea unui blocaj instituțional de natură constituțională, ca urmare a refuzului de a semna decretele de revocare din funcție a lui Paul Stănescu și Lucian Șova, respectiv de numire a Liei Olguța Vasilescu și a lui Mircea Drăghici, la Dezvoltare Regională și Transporturi.

La ședința CEx al PSD participă și secretarul general al Guvernului, Toni Greblă.

Pe ordinea de zi a CEx al PSD de azi figurează convocarea Consiliului Național al PSD pentru data de 16 decembrie. Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional va candida fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor.

De asemenea, liderii social-democrați discută despre mobilizarea la voturile importante ce trebuie date în perioada următoare: votul la moțiunea de cenzură și votul la proiectul de buget pe 2019. Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar intenționa ca bugetul pentru anul viitor să fie adoptat până pe 21 decembrie, așa că la ședință participă și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Premierul Viorica Dăncilă a precizat, vinerea trecută, după o întrevedere cu Liviu Dragnea, că pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Executiv Național al PSD nu se află o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere.

„Nu avem aşa ceva (un act normativ privind amnistia şi graţierea - n.r.) pe ordinea de zi, nu am aşa ceva pe masa Guvernului. În calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă așa ceva. Nu am avut o discuție, deci nu pot să vă spun. Eu nu știu dacă se impune o discuție. Nu pot să ştiu ce se va discuta în Comitetul Naţional. Fiecare poate să-şi spună opinia, aceasta este democraţia”, a declarat Dăncilă.

Întrebată punctual dacă exclude o astfel de OUG până la finalul anului, șefa Executivului a răspuns: „Da. (...) V-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie și grațiere”.

