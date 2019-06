Deciziile luate în CEx-ul PSD. Viorica Dăncilă: Ioan Mircea Pașcu propus comisar european intermediar

Comitetul Executiv al PSD a decis ca preşedintele PSD şi secretarul general al partidului să fie aleşi la Congres, iar în acest sens vor fi modificate două articole din statut. O altă decizie a CEx a fost începerea strângerii de semnături pentru candidatul la prezidenţiale din data de 11 august.

De asemenea, în ședința CEx al PSD s-a decis ca președintele partidului să fie ales într-un singur tur de scrutin – cine ia cele mai multe voturi, chiar dacă nu obține 50% plus unul.

La finalul ședinței, Viorica Dăncilă a făcut declarații și a anunțat ce decizii s-au luat.

„Prima decizie e referitoare la comisar intermediar. Corina Crețu a obținut mandatul de europarlamentar. O posibilitate era să nu numim un comisar intermediar, a doua era să numim un comisar intermediar. Am supus la vot opțiunea, am avut unanimitate și am venit cu propunerea în eventualitatea acceptării de Comisia Europeană: Mircea Pașcu. Am considerat că e un om cu experiență, fost europarlamentar, vicepreședinte al Parlamentului European.

Al doilea punct: vicepremier interimar, portofoliul lui Viorel Ștefan. Până la jumătatea lunii iulie vom veni cu propuneri pentru cele două posturi de vicepremieri. Am supus la vot ca portofoliul să fie deținut de Eugen Teodorovici

Al treilea punct e referitor la congres, modificările de făcut în statut, modul de desfășurare a congresului și am validat candidaturile pe cele trei funcții votate mâine. La președinte sunt înscrise patru persoane, toate validate de CEx. Pentru președinte executiv s-au înscris inițial patru persoane, Eugen Teodorovici s-a retras. Pentru secretar general, Marius Dunca s-a retras. La președinte am mai avut două candidaturi care nu îndeplinesc condițiile.

Am încredere că vor fi aleși cei care cred că au credibilitate și că vor putea contribui la succesul în alegerile următoare.

Votul se va face exact cum se procedează la alegeri, pe bază de buletin, de tabel, ca să nu existe nici un semn de întrebare. Acest congres trebuie să fie despre reforma partidului, ce am realizat și ce nu, unde am greșit, despre programul politic al partidului. Nu trebuie să fie un congres despre o persoană sau alta.

Dacă la europarlamentare am avut un rezultat care a nemulțumit partidul, nu am reușit să câștigăm încrederea cetățenilor înseamnă că undeva s-a greșit. Nu vrem să repetăm greșeala. Vom face sondaj cu toți colegii care vor să participe, vom vedea cine e mai bine plasat și vom veni cu candidatul pe care îl vom valida fie la finalul lunii iulie, fie la începutul lunii august”, a declarat Viorica Dăncilă.

Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a reunit vineri pentru a valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului, dar şi pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmează să aibă loc sâmbătă.

CExN a analizat și validat candidaturile celor care s-au înscris în cursa pentru funcţiile de conducere din PSD: preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general.

Lista candidaților înscriși pentru funcții de conducere din PSD

Pentru funcția de președinte al PSD vor candida Viorica Dăncilă, Liviu Pleşoianu, Şerban Nicolae și Ecaterina Andronescu.

Pentru funcția de secretar general al PSD s-au înscris în cursă Mihai Fifor, Codrin Ștefănescu, Felix Stroe, Gabriel Petrea, Robert Cazanciuc, Cătălin Stochiţă şi Rodica Nassar.

Pentru funcția e președinte executiv al PSD candidează Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota.