CEx PSD: Un fost liberal, propus în locul Doinei Pană

Senatorul PSD de Bistrița-Năsăud Ioan Deneș este propunerea formulată în ședința Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al Pădurilor și al Apelor, funcție devenită vacantă prin demisia Doinei Pană.

ACTUALIZARE 17.29. Senatorul PSD Ioan Deneș a fost acceptat de conducerea extinsă a PSD pentru a prelua șefia Ministerului Pădurilor și Apelor. Pentru a prelua portofoliul, președintele Klaus Iohannis trebuie să fie de acord cu nominalizarea.

Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. În februarie 2014, el a trecut de la PNL la PSD, pe motiv că a fost ales de cetățeni pentru a-i reprezinta la putere.

„După aproape 13 ani de activitate în PNL, astăzi a trebuit să iau una dintre cele mai grele decizii ca om politic și ca senator al acestui județ, senator care am ajuns în Parlament în urma existenței USL, din care PNL, cu regret o spun, a hotărât să se retragă. Înainte de a fi validat pe listele USL, eu am avut o susținere importantă din partea a 19 primari din Colegiul 2 Senat, dintre care 17 sunt PSD. (...). În Delegația Permanentă a PNL, eu m-am abținut când s-a votat retragerea PNL de la guvernare după ce m-am consultat cu acești primari care reprezintă cetățenii în comunele unde au fost aleși. Drept urmare, am decis ca de azi să-mi dau demisia din PNL și să continui să reprezint Colegiul 2 Senat în calitate de membru PSD”, își explica Deneș trecerea de la liberali la social-democrați.

În martie 2017, Ioan Deneș a intrat în atenția publicului după ce a făcut declarații controversate referitoare la homosexuali.

„Modul în care doresc să externalizeze acest comportament, care eu consider că îmi încalcă libertatea mea de a merge pe stradă cu copilul meu personal sau cu nepotul şi să mă întrebe copilul «care e familia care este normală?», cea pe care o vede acasă şi în care l-am crescut sau cea pe care o vede pe stradă?", a spus Deneş.

Senatorul PSD a declarat, într-o conferinţă de presă în Bistriţa, că se împotriveşte unei legi a parteneriatului civil de care să beneficieze şi cuplurile de acelaşi sex, pentru că îi „lezează” şi „încalcă” libertatea atunci când îşi „externalizează” comportamentul şi merg de mână pe stradă, potrivit bistriteanul.ro.

Senatorul a declarat că parteneriatul civil ar trebui analizat doar în perspectiva concubinajelor heterosexuale.

„Prin această rezolvare a unei probleme doresc să legalizeze acele convieţuiri, concubinaje, de fapt, între persoane de acelaşi sex. Vreau să o spun foarte clar: atâta timp cât modul în care se comportă un cetăţean nu-mi lezează libertatea mea, are dreptul să facă ce doreşte dumnealui. Dar, în momentul în care îmi lezează mie libertatea, atunci avem o problemă. Vreau să vă spun foarte tranşant: (...) vor să aibă dreptul să facă înfieri, să meargă de mână pe stradă”, a spus Deneş, potrivit bistriteanul.ro.

El afirmă că „nu are nicio problemă” cu persoanele de acelaşi sex care „se manifestă în locuinţă, în intimitate”, însă nu este de acord ca ele să se ţină de mână pe stradă.

Ca urmare a declarațiilor senatorului Ioan Deneș, circa 30 de persoane, membri ai comunităţii LGBT, au protestat în fața sediului PSD din Bucureşti. Liviu Dragnea a avut și el o reacție, publică, arătând că nu susține declarațiile lui Deneș. „Nu sunt de acord cu afirmaţiile domnului senator Deneș şi eu îl sfătuiesc şi pe el şi pe ceilalţi să nu uite că fac parte din PSD. PSD este un partid tolerant, nu un partid cu atitudini radicale, un partid care crede cu toata tăria că în societatea românească avem loc toţi şi trebuie să ne respectăm unii pe alţii”, a precizat Liviu Dragnea.

Potrivit unui CV prezentat în campania electorală, Ioan Deneș ar fi studiat ingineria mecanică la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, iar între 1988 și 1993 ar fi lucrat ca electrician la Căile Ferate Române.

Doina Pană și-a dat demisia de la conducerea Ministerului Pădurilor și Apelor pe 3 ianuarie, invocând probleme de sănătate.