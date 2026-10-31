Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică? Ce partide cresc și cine pierde teren, potrivit unui nou sondaj

AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 35%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 15%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în perioada 21-26 octombrie. Comparativ cu luna septembrie, PSD și USR câștigă teren, în timp ce AUR și PNL înregistrează scăderi ușoare. Totodată, 78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, AUR ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Formațiunea este urmată de PSD, creditat cu 26%, și PNL, cu 15%.

Pe locul al patrulea se situează USR, cu 10% din intențiile de vot, urmat de UDMR, cu 5%, și SENS, cu 4%. SOS România ar obține 2%, în timp ce alte formațiuni politice ar acumula împreună 3%.

PSD și USR cresc în sondaje. AUR pierde un punct procentual

Comparativ cu sondajul Avangarde realizat în perioada 12-22 septembrie, AUR înregistrează o scădere de un punct procentual, de la 36% la 35%, dar își păstrează prima poziție în preferințele electorale.

Intențiile de vot pentru alegerile parlamentare și percepția românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara. Sursa: Avangarde

PSD înregistrează cea mai mare creștere, de trei puncte procentuale, de la 23% în septembrie la 26% în octombrie. În același interval, PNL scade de la 16% la 15%, iar USR crește cu două puncte procentuale, de la 8% la 10%.

UDMR rămâne la 5%, în timp ce SENS își dublează scorul, de la 2% la 4%. SOS România pierde un punct procentual, coborând de la 3% la 2%.

Diferența dintre AUR și PSD se reduce astfel de la 13 puncte procentuale în septembrie la nouă puncte procentuale în octombrie.

78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Sondajul Avangarde arată și un nivel ridicat de nemulțumire în privința direcției în care se îndreaptă țara.

Întrebați cum apreciază direcția în care merge România, 78% dintre respondenți au indicat că aceasta este greșită, în timp ce numai 16% consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună.

Intențiile de vot pentru alegerile parlamentare și percepția românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara. Sursa: Avangarde

Sondajul Avangarde a fost realizat la nivel național, în perioada 21-26 octombrie 2026.

Ce indica sondajul INSCOP din septembrie

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026, AUR conducea în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de procente față de următoarele două clasate – PSD și PNL – care își disputay îndeaproape a doua poziție.

Datele au fost culese în perioada 1 – 7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

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Editor : Ș.A.