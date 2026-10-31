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Cine ar câștiga alegerile parlamentare dacă românii ar vota duminică? Ce partide cresc și cine pierde teren, potrivit unui nou sondaj

Data actualizării: Data publicării:
vot, Alegerile parlamentare au loc duminica, 1 decembrie 2024.
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu
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Din articol
PSD și USR cresc în sondaje. AUR pierde un punct procentual 78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită Ce indica sondajul INSCOP din septembrie

AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 35%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 15%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde în perioada 21-26 octombrie. Comparativ cu luna septembrie, PSD și USR câștigă teren, în timp ce AUR și PNL înregistrează scăderi ușoare. Totodată, 78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, AUR ar obține 35% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Formațiunea este urmată de PSD, creditat cu 26%, și PNL, cu 15%.

Pe locul al patrulea se situează USR, cu 10% din intențiile de vot, urmat de UDMR, cu 5%, și SENS, cu 4%. SOS România ar obține 2%, în timp ce alte formațiuni politice ar acumula împreună 3%.

PSD și USR cresc în sondaje. AUR pierde un punct procentual

Comparativ cu sondajul Avangarde realizat în perioada 12-22 septembrie, AUR înregistrează o scădere de un punct procentual, de la 36% la 35%, dar își păstrează prima poziție în preferințele electorale.

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Intențiile de vot pentru alegerile parlamentare și percepția românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara. Sursa: Avangarde

PSD înregistrează cea mai mare creștere, de trei puncte procentuale, de la 23% în septembrie la 26% în octombrie. În același interval, PNL scade de la 16% la 15%, iar USR crește cu două puncte procentuale, de la 8% la 10%.

UDMR rămâne la 5%, în timp ce SENS își dublează scorul, de la 2% la 4%. SOS România pierde un punct procentual, coborând de la 3% la 2%.

Diferența dintre AUR și PSD se reduce astfel de la 13 puncte procentuale în septembrie la nouă puncte procentuale în octombrie.

78% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită

Sondajul Avangarde arată și un nivel ridicat de nemulțumire în privința direcției în care se îndreaptă țara.

Întrebați cum apreciază direcția în care merge România, 78% dintre respondenți au indicat că aceasta este greșită, în timp ce numai 16% consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună.

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Intențiile de vot pentru alegerile parlamentare și percepția românilor asupra direcției în care se îndreaptă țara. Sursa: Avangarde

Sondajul Avangarde a fost realizat la nivel național, în perioada 21-26 octombrie 2026.

Ce indica sondajul INSCOP din septembrie

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026, AUR conducea în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de procente față de următoarele două clasate – PSD și PNL – care își disputay îndeaproape a doua poziție.

 

Datele au fost culese în perioada 1 – 7 septembrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

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Editor : Ș.A.

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