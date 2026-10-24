Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, dacă Guvernul este condus de premierul Luca Niculescu sau dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, are influența decisivă asupra Executivului. Discuția a pornit de la o imagine surprinsă în Parlament după votul de învestitură, în care Grindeanu apărea în fața mai multor miniștri. Manole a declarat că Niculescu este premierul și a susținut că experiența sa profesională și diplomatică îi confirmă rolul în fruntea Guvernului.

Invitat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, Florin Manole a fost întrebat despre raportul de putere din interiorul noului Executiv, în condițiile în care PSD, partidul condus de Sorin Grindeanu, are o reprezentare importantă în Guvern, în timp ce funcția de prim-ministru este ocupată de un independent.

Jurnalistul Claudiu Pândaru a amintit o imagine surprinsă în Parlament după încheierea votului de învestitură. În fotografie, o parte dintre miniștrii noului cabinet se aflau la prezidiu, în zona rezervată Guvernului, în timp ce Sorin Grindeanu era așezat pe un scaun, în fața lor, iar miniștrii erau grupați în semicerc.

Ministrul Muncii a spus inițial că nu își amintește imaginea, precizând însă că nu dorește să îl contrazică pe jurnalist.

„Nu cred că am văzut imaginea asta. Nu vă contrazic, nu mă înțelegeți greșit. Sunt în două, poate chiar sunt, dar nu cred că sunt acolo”, a afirmat Florin Manole.

Jurnalistul a insistat că întrebarea nu depinde de faptul că ministrul văzuse sau nu fotografia și a formulat direct dilema privind conducerea Executivului.

„Cine este premierul Guvernului, domnul Grindeanu sau domnul Niculescu?”, l-a întrebat Claudiu Pândaru.

„Luca Niculescu este premierul”, a răspuns ministrul Muncii.

Florin Manole: Proporția politică este importantă

În continuarea răspunsului, Florin Manole a explicat că ponderea partidelor politice este relevantă în orice structură reprezentativă, fie că este vorba despre un guvern, fie despre un consiliu local. El a subliniat că partidele au opinii și curente diferite, care se pot reflecta ulterior în politicile publice.

„În orice democrație, proporția politică dintr-un Guvern sau dintr-un consiliu local, oriunde duceți discuția asta, este la fel. În orice organ reprezentativ, proporția politică este importantă și relevantă și așa trebuie să fie”, a declarat ministrul.

Manole a adăugat că este firesc ca în interiorul partidelor să existe puncte de vedere diferite și ca acestea să fie transpuse în decizii de politică publică.

„Evident că în partide există opinii, curente și că ele încearcă să fie duse înspre politici publice. E natural”, a spus acesta.

Ministrul nu a considerat însă că influența politică a partidelor ar trebui să diminueze rolul prim-ministrului. El a ținut să sublinieze că îl cunoaște pe Luca Niculescu de peste 17 ani și că parcursul profesional al acestuia nu se limitează la activitatea din presă.

„Nu l-aș minimiza pe Luca Niculescu, dincolo de faptul că îl cunosc de cred că sunt mai bine de 17 ani. Cred că are o carieră profesională care îl definește ca om întreg, ca să zic așa. Și nu doar în presă, ci și în diplomație”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul Muncii respinge ideea unui premier de paravan

În discuție a fost adusă și întrebarea adresată lui Luca Niculescu de jurnaliști, în seara primei ședințe a noului Guvern: dacă acesta este un premier cu putere reală de decizie sau doar o figură de fațadă.

Florin Manole a spus că a urmărit momentul și a făcut referire la dinamica activității guvernamentale, explicând că funcția de prim-ministru nu poate fi considerată una secundară.

„Am văzut și în seara primei ședințe de Guvern o întrebare mai contondentă, dinspre presă, direct, adresată domnului Niculescu, dacă e un premier de paravan sau așa ceva”, a spus ministrul.

El a adăugat că, din experiența sa, premierul are un rol central în funcționarea Executivului.

„Din câte cunosc eu dinamica vieții guvernamentale, premierul niciodată nu este o persoană secundară în poveste”, a declarat Florin Manole.

Afirmațiile ministrului vin în contextul în care noul cabinet este condus de un premier independent, în timp ce PSD are cea mai mare reprezentare politică în Executiv. Această configurație a alimentat întrebări privind raportul dintre autoritatea prim-ministrului și influența partidului care deține cele mai multe portofolii.

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Editor : C.A.