Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să „inunde” Parchetul General cu plângeri penale pentru anularea alegerilor

Câteva zeci de persoane au depus joi, 22 ianuarie, câte o plângere penală împotriva a 60 de oficiali, foști oficiali sau asociații din România, acuzându-i, printre altele, de crime împotriva umanității și cerând despăgubiri de 1 milion de euro în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Deși organizatorii susțin că „acțiunea nu are caracter politic”, indicii descoperite de Digi24.ro duc către un partid politic nou înființat de către oameni care au deținut funcții importante în instituțiile civile din România sau armată.

Aproximativ 20 de persoane se aflau pe 22 ianuarie, în jurul orei 10:20, în fața Parchetului General pentru a depune câte o plângere penală împotriva a 60 de oficiali români, foști oficiali sau asociații.

Generic, este o plângere penală axată pe anularea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Oamenii au primit un model de plângere penală și au fost sfătuiți de organizatorii acestei acțiuni să își completeze datele personale și să depună același document la Parchetul General, pe 22 ianuarie, între orele 10-12.

„Acțiunea nu este protest și nu are caracter politic, fiind inițiată de cetățeni neafiliați, din țară și din diaspora. Scopul demersului este clarificarea juridică a responsabilităților și restabilirea încrederii în procesul democratic, prin lege”, se spune într-o postare a Mișcării Civice „Valul Democrației”.

Indiciile care duc către un partid politic nou înființat

Organizarea acestei acțiuni a avut loc în mediul online, prin intermediul unei pagini de Facebook ce a fost creată pe 10 ianuarie și prin intermediul unui grup public de Whatsapp.

Inițiatorii se autointitulează „Mișcarea Civică Valul Democrației”, organizație promovată inclusiv de figuri influente din zona suveranistă.

Deși organizatorii acțiunii promovate de „Valul Democrației” susțin că nu are caracter politic, există indicii care duc către un partid înființat de persoane care au avut funcții importante în statul român sau care au lucrat în cadrul Ministerului Apărării.

Concret, la categoria „date de contact” există adresa de mail - valuldemocrației@asociatia-ales.ro.

Domeniul „@asociatia-ales.ro” aparține unei asociații create în noiembrie 2025, anume Asociația pentru Libertate și Egalitate Socială (ALES). Un alt indiciu în acest sens este mailul oficial al asociației: contact@asociatia-ales.ro.

Adresa oficială a asociației se regăsește în Sectorul 3 din Capitală, într-o clădire care figurează în documentele oficiale ca sediu al mai multor companii, dar și al unui partid politic.

Este vorba de Partidul Integrității Naționale (PIN), un partid înființat în vara anului 2025.

În instanță, reprezentantul Asociației ALES este Anton Gheorghe, pe care îl regăsim în funcția de vicepreședinte-trezorier al PIN.

Potrivit propriei descrieri de pe site-ul PIN, Anton Gheorghe a avut „funcții de comandă” în cadrul MApN între 1982 și 1991, ulterior a avut „funcții financiare și de coordonare” la Direcția Financiar-Contabilă a MApN (între 1991 și 2005).

A lucrat și în instituții civile, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Ministerul Agriculturii sau Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Clădirea în care funcționează PIN și Asociația ALES îi aparține unui fost secretar de stat din perioada guvernelor PSD, Constantin Jenică Bucur. El este și președintele partidului politic.

Cine conduce Partidul Integrității Naționale

Constantin Jenică Bucur arată, în descrierea personală, că este „un lider recunoscut în domeniile financiar-bancar, administrație publică și tehnologia informației”.

„A deținut funcții de conducere în instituții fundamentale ale statului român, incluzând Banca Națională a României, CEC Bank, Ministerul Justiției și Ministerul Comunicațiilor, unde a contribuit decisiv la modernizarea și transformarea digitală a României”, potrivit propriei descrieri.

Între 2021 și 2024, Constantin Jenică Bucur susține că a fost Coordonator al Biroului de Criptomonede și Monede Digitale din cadrul Băncii Naționale a României.

Reamintim că Digi24.ro a scris pe larg despre un alt specialist în criptomonede, care a fost apropiat de Călin Georgescu, înființând inclusiv o Asociație împreună (Pământul Strămoșesc). Este vorba de Bogdan Vacustă , care a activat în trecut și în cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA).

Printre funcțiile deținute de Constantin Jenică Bucur în statul român se numără și șefia Consiliului de Administrație de la Societatea Națională de Radiocomunicații SA. El a fost revocat din această funcție în anul 2020.

Aceleași document prin care se decidea revocarea lui Constantin Bucur de la șefia Consiliului de Administrație de la Societatea Națională de Radiocomunicații SA prevedea numirea lui Valerian Vreme în funcția de administrator.

Reamintim că fiul lui Valerian Vreme, Cătălin Vreme, se regăsea în asociația lui Vacustă, Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA). Detalii, aici .

În conducerea Partidului Integrității Naționale (PIN) se mai regăsesc Florin Stanciu (vicepreședinte - fost șef în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerului Justiției) sau David Victor (vicepreședinte - printre altele, fost ofițer al Armatei Române, specializat în transmisiuni, comunicații și război electronic).

Digi24.ro i-a contactat pe Constantin Jenică Bucur, Gheorghe Anton, Partidul Integrității Naționale, dar și un organizator care a ținut legătura cu oamenii care au participat la acțiune pe WhatsApp. Vom include răspunsurile lor în articol în măsura în care vor veni.

Se cer despăgubiri de 1 milion de euro pentru anularea alegerilor

Revenind la plângerea penală, se acuză, printre altele, „un atac generalizat și sistematic împotriva candidatului Călin Georgescu, dar și împotriva celor 2,1 milioane de români care l-au votat sau l-au susținut”.

„Acest atac generalizat și sistematic lansat împotriva celor 2,1 milioane de români care l-au votat sau l-au susținut pe candidatul Călin Georgescu, prin denigrare publică continuă săvârșită prin intermediul televiziunilor, podcasturilor, site-urilor de presă și postărilor de pe rețelele de socializare, încurajată de președintele României, reprezentanții Guvernului, parlamentari și alte autorități publice, atac nesancționat de organele statului”, se arată în plângerea penală.

Lista „făptuitorilor” îi cuprinde, printre alții, pe:

Fostul președinte Klaus Iohannis, prim-adjunctul SRI, Răzvan Ionescu, șeful SIE, Gabriel Vlase, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, fostul premier Marcel Ciolacu, foști membri din Guvernul Ciolacu, judecători CCR, foști membri în Biroul Electoral Central, actualul președinte Nicușor Dan, procurorul general Alex Florența, dar și „făptuitori persoane necunoscute”, angajați ai SRI, SIE, ORNISS sau DGIA.

Acuzațiile la adresa lor variază între dare de mită, infracțiuni contra umanității, constituire a unui grup infracțional organizat sau abuz în serviciu.

Pe lângă oficiali români, pe lista „făptuitorilor” se mai regăsesc și asociații precum Expert Forum, Declic, Centrul pentru Jurnalism Independent, Geeks For Democracy, ActiveWatch sau Funky Citizsens - asociațiile sunt acuzate de „complicitate la infracțiuni împotriva umanității”.

Pe lângă pedepsirea „făptuitorilor” pentru infracțiunile de care îi acuză, fiecare persoană care a depus plângerea penală cere despăgubiri de 1 milion de euro („echivalent în lei”) drept prejudiciu moral și material.