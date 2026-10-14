Cine e Mihai Ghigiu, propunerea PSD pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Alexandru Mihai Ghigiu, fost şef al Cancelariei Prim-ministrului, este nominalizat de PSD pentru portofoliul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, după ce a fost propus la Mediu în Cabinetul Veştea.

Ghigiu este conferenţiar universitar doctor la SNSPA, în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, unde predă cursuri despre politicile Uniunii Europene şi studii sud-americane. Parcursul său academic include un doctorat în ştiinţe politice, două masterate la SNSPA, studii la ENA Paris şi programe de leadership la Harvard Kennedy School, desfăşurate în mai mulţi ani, inclusiv 2017, 2018 şi 2023. A absolvit şi Colegiul Naţional de Apărare, precum şi Institutul Diplomatic Român, potrivit News.ro.

Pe plan politic, Ghigiu s-a înscris în PSD în 2007. A deţinut funcţii de execuţie şi demnitate publică, printre care cea de secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului în 2017 şi cea de preşedinte al Institutului Naţional de Administraţie între ianuarie 2022 şi iulie 2023.

Ulterior, a devenit şef al Cancelariei Prim-ministrului, în mandatul lui Marcel Ciolacu

La nivel parlamentar, Alexandru Ghigiu a fost ales deputat de Bucureşti în 2024 şi conduce Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor. În activitatea sa publică a fost asociat cu teme precum reformele administrative, politicile educaţionale şi relaţia cu instituţiile europene.

Declaraţiile de avere indică două apartamente în Bucureşti, unul în Sectorul 1 şi unul în Sectorul 2, precum şi un teren forestier de 1 hectar în judeţul Gorj, obţinut prin moştenire. La capitolul venituri, documentele publice arată un salariu de 254.541 de lei de la SNSPA pentru activitatea didactică şi de cercetare, o donaţie de 20.000 de euro de la părinţi şi depozite şi conturi curente la Raiffeisen Bank care depăşeau 140.000 de lei în 2022. În aceleaşi documente figurează şi un credit ipotecar de aproximativ 387.000 de lei, cu scadenţă în 2050.

Editor : B.E.