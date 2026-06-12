Cine este Dan Neculăescu, propunerea lui Eugen Tomac pentru Ministerul Apărării

Dan Neculăescu (Dănuţ Sebastian Neculăescu) este propunerea premierului desemnat Eugen Tomac pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale în noul cabinet. În momentul nominalizării de către premierul desemnat, Neculăescu exercită mandatul de ambasador şi reprezentant permanent al României la NATO, funcţie în care a fost numit în februarie 2022 de preşedintele de la acea vreme, Klaus Iohannis

Cariera diplomatică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Cariera diplomatică a lui Dan Neculăescu în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a început în octombrie 2002. Conform datelor oficiale de pe site-ul instituţiei, activitatea sa a alternat între atribuţiile din Centrala de la Bucureşti şi misiunile din serviciul diplomatic extern, scrie News.ro

În perioada mai 2009 – septembrie 2011, a activat la Viena ca adjunct al reprezentantului permanent al României pe lângă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi pe lângă Comisia pregătitoare a Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO).

Ulterior, a revenit în Centrala MAE, unde a gestionat zona politicilor de securitate din funcţia de director, mandat exercitat în două intervale: octombrie 2011 – ianuarie 2013 şi noiembrie 2013 – august 2015. Din această poziţie, a făcut parte din echipele care au pregătit participarea României la Summiturile NATO de la Chicago (2012) şi Newport (2014) şi a coordonat componenta de securitate a parteneriatelor bilaterale cu SUA, Polonia şi Turcia. Între august 2015 şi iunie 2016, a preluat conducerea Direcţiei Generale pentru Afaceri Strategice.

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Funcţiile de demnitate publică şi aparatul guvernamental

Din iunie 2016, Neculăescu a intrat în structura de conducere a ministerului ca secretar de stat, acoperind succesiv portofoliile pentru afaceri strategice şi afaceri regionale până în aprilie 2017. În această perioadă, activitatea sa a inclus participarea la cea de-a V-a reuniune a Task-Force-ului dedicat implementării Declaraţiei comune privind Parteneriatul Strategic cu SUA, precum şi acţiuni orientate spre Parteneriatul strategic bilateral cu Republica Moldova.

În aprilie 2017, a fost numit consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al premierului de la acea dată, Sorin Grindeanu, funcţie deţinută până în iulie 2017.

S-a întors în MAE în acelaşi an, exercitând din 2017 până în 2019 funcţia de secretar de stat pentru relaţii cu vecinătatea estică şi relaţii multilaterale la nivel global. Ulterior, a ocupat poziţia de secretar de stat pentru afaceri strategice, înainte de preluarea postului de la Delegaţia Permanentă a României la NATO în anul 2022.

Pregătirea academică şi studii de specialitate

Născut în 1975, Dan Neculăescu este dublu licenţiat, absolvind Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative (Universitatea din Bucureşti) şi Facultatea de Drept (Universitatea „Nicolae Titulescu”). Formarea sa diplomatică a inclus cursuri la Academia Diplomatică a MAE, Academia Diplomatică din Marea Britanie şi a Colegiului NATO de la Roma (2003).

Pentru serviciile aduse statului şi diplomaţiei, a fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (România), Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone, Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare al Sfântului Scaun, în grad de Comandor.

Dan Neculăescu este căsătorit şi are un fiu. În declaraţia de avere din 2018, se precizează că soţia sa a fost transferată din MAE la Administraţia Prezidenţială.

Surse politice afirmă că este fiul lui Sache Neculaescu fost preşedinte PSD Dâmboviţa şi apropiat al lui Adrian Năstase.

Editor : Sebastian Eduard