Noul ambasador numit de Donald Trump în România, Darryl Nirenberg, despre care liderul de la Casa Alba a spus că are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti apare ca partener la o firmă de de avocatură prestigioasă din Washington, Steptoe.

Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, agențiilor federale și Casei Albe, fiind specializat în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate. „Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și conexiunile solide cu factorii de decizie pentru a obține rezultate concrete pentru clienți”, precizează site-ul firmei.

Darryl Nirenberg „a obținut succese pentru clienți în influențarea unor inițiative legislative de profil înalt, inclusiv Legea de Autorizare a Apărării Naționale din 2024 (National Defense Authorization Act), Legea CHIPS și Știință (CHIPS and Science Act), Legea de Reducere a Inflației din 2022 (Inflation Reduction Act), Legea privind Reducerea Taxelor și Creșterea Locurilor de Muncă din 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) și Legea privind Accesul la Servicii Medicale (Affordable Care Act)”.

Realizările sale includ și adoptarea Legii privind Corectitudinea față de Consumatorii de Lentile de Contact (The Fairness to Contact Lens Consumers Act), revocarea Opiniei Oficiului de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție privind Jocurile de Noroc pe Internet și tratamentul fiscal al anumitor Trusturi de Investiții Imobiliare (REITs), mai precizează sursa citată.

De asemenea, a fost activ în probleme legate de comerțul cu China, reformarea și implementarea programelor agricole interne și explorarea Refugiului Național de Faună Sălbatică Arctică.

Înainte de a intra în sectorul privat, Darryl Nirenberg a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv cea de Consilier al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului.

În Congres, Darryl Nirenberg și-a câștigat o reputație pentru colaborarea bipartizană și abilitatea de a coopera cu ambele partide pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local din Alexandria îi oferă o perspectivă unică asupra experienței campaniilor electorale, ceea ce îi sporește eficiența în activitatea de lobby pentru clienți, potrivit sursei menționate.

Darryl este și membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic pentru Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării unor experiențe pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sport în comunitățile defavorizate.

Donald Trump a precizat, pe platforma sa Truth Social, că noul ambasador în România, republicanul Darryl Nirenberg are o experienţă de 40 de ani şi va susţine interesele Statelor Unite la București. Pentru a fi trimis la post la București, Darryl Nirenberg, care este căsătorit și are doi copii, trebuie să treacă de audierile din Senatul SUA.

Ce înseamnă pentru România numirea atât de rapidă a unui nou ambasador al SUA

Întrebată ce înseamnă că Donald Trump a numit un nou ambasador al SUA la București, atât de rapid, după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte, jurnalista Digi24, Cristina Cileacu a explicat că asta arată că Statele Unite sunt interesate să continue buna relație cu România.

„Înseamnă că Statele Unite sunt interesate în mod absolut să continue buna relație cu România, mai ales că România, să nu uităm, a trecut printr-o perioadă electorală complexă, complicată, dar democrația și-a ales un nou președinte. El se numește Nicușor Dan și este ales majoritar de poporul român. Asta înseamnă că administrația lui Donald Trump are de gând să lucreze cu nouă administrație pe care românii și-au instalat-o și, ca atare, cum face acest lucru cel mai bine? În primul rând, cu ajutorul unui ambasador. Ok, nu este un diplomat de carieră. De altfel, Donald Trump nu prea trimite în țările lumii diplomați de carieră. Trimite mai degrabă oameni care îl ajută și știm că are o metodă mai puțin clasică de a face politică externă. Donald Trump iată și acest anunț care vine pe rețelele sociale, nu pe prin Departamentul de Stat, cum să spunem, ar fi fost cutuma.

Asta nu înseamnă că lucrurile nu merg mai departe și a punctat Donald Trump, în mesajul prin care ne anunța că își trimite un ambasador nou, că este interesat de două aspecte în mod deosebit, respectiv de securitate, securitatea pe care Statele Unite deja ne oferă și în care investit enorm aici, în România, dar și de dezvoltare relației economice. Asta înseamnă că urmează un al doilea pas în ceea ce privește relația dintre România și Statele Unite, mai multe investiții și în zona economică. La rândul nostru, și noi trebuie să ne reprezentăm interesele, să trimitem și noi, probabil un ambasador nou atunci când va fi cazul, dar să știm de data aceasta și ce anume ne dorim și să cere”, a explicat Cristina Cileacu.

