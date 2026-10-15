Cine este Ioana Ciocan, propunerea pentru Ministerul Culturii în guvernul Luca Niculescu

Ioana Ciocan, director general al Art Safari şi lector universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, este propunerea pentru funcţia de ministru al Culturii în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Curator şi specialist în arta contemporană, aceasta a coordonat proiecte de promovare a artei în spaţiul public şi a reprezentat România în organizarea participării la Bienala de la Veneţia.

Ioana Ciocan este curator independent, cadru didactic universitar şi director general al Pavilionului de Artă Bucureşti – Art Safari, unul dintre cele mai cunoscute evenimente dedicate artelor vizuale din România. Este lector la Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei din cadrul Universităţii din Bucureşti şi a fost implicată în proiecte de cercetare şi promovare a patrimoniului artistic.

Formarea sa profesională este legată de artele vizuale şi comunicarea vizuală. A absolvit Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” şi Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, iar ulterior a urmat programe de studiu în Marea Britanie şi Danemarca, inclusiv la Ravensbourne College şi la o instituţie de design din Copenhaga. A obţinut un doctorat în comunicare vizuală.

În activitatea universitară, a predat cursuri legate de arta contemporană şi arta în spaţiul public, iar în activitatea curatorială s-a ocupat de organizarea expoziţiilor şi de promovarea artiştilor români şi străini.

Din 2014, Ioana Ciocan conduce Art Safari, proiect prin care au fost organizate expoziţii dedicate atât marilor artişti români, cât şi noilor generaţii de creatori. Sub coordonarea sa, evenimentul a dezvoltat programe educaţionale şi expoziţii menite să apropie publicul de arta modernă şi contemporană.

Unul dintre proiectele sale importante este „Proiect 1990”, iniţiat în Piaţa Presei Libere din Bucureşti. Desfăşurat între 2010 şi 2014, programul a transformat temporar soclul rămas după îndepărtarea statuii lui Lenin într-un spaţiu pentru lucrări de artă contemporană. Iniţiativa a urmărit să aducă arta în afara galeriilor şi muzeelor, direct în spaţiul urban.

A fost implicată şi în proiecte internaţionale, între care expoziţia „Perspectives”, organizată în cadrul festivalului EUROPALIA, la Bruxelles, şi un program expoziţional dedicat pictorului Corneliu Baba, prezentat în mai multe instituţii culturale din China.

Ioana Ciocan a fost desemnată comisar al României pentru participarea la Bienala Internaţională de Artă de la Veneţia, una dintre cele mai importante manifestări internaţionale dedicate artei contemporane. A fost implicată în organizarea participării României la ediţiile din 2022 şi 2024.

În 2021, preşedintele Klaus Iohannis i-a conferit Medalia „Meritul Cultural”, clasa a III-a, categoria C – „Artele plastice”, pentru activitatea sa în domeniul cultural.

Ioana Ciocan este şi autoare sau coautoare a unor volume dedicate artei şi sculpturii româneşti. Printre titlurile asociate activităţii sale se numără „Sculpturi din întâmplare”, publicat la Humanitas în 2022, „Young Blood. Arta timpului tău” şi „Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution”.

Editor : M.B.