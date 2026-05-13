Cine este liberalul care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: „Era interesată de atmosfera din PNL"

Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Numele liberalului care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu, potrivit fotografiilor publicate de edilul Craiovei, a fost dezvăluit de către Sorin Grindeanu într-o conferință de presă. Este vorba despre Mircea Roșca, liderul PNL Prahova, unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan.

Liberalul susține că a purtat o discuție amicală cu Lia Olguța Vasilescu, aceasta fiind interesată de atmosfera generală din PNL.

„Discuția, singura discuție care a existat telefonic, a fost înainte de moțiunea de cenzură, când doamna Olguța m-a sunat. Mai există și un apel de 40 de secunde, efectuat din greșeală.

Nu a fost nicio presiune asupra mea, a fost o discuție amicală. Doamna primar era interesată doar de atmosfera generală din PNL. Ne-am cunoscut în campania comună pentru alegerile prezidențiale ale domnului Crin Antonescu.

Eu i-am avertizat că este o greșeală să depună această moțiune, pentru că vom ajunge într-o situație fără ieșire din punct de vedere politic”, a declarat Mircea Roșca pentru Digi24.

Liderul PNL a fost șef de campanie al lui Crin Antonescu la ultimele alegeri prezidențiale.

Olguța Vasilescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe capturi care arată istoricul apelurilor pe Whatsapp, susținând că este sunată de liberali. 

